Jorge Azcón: "Yo solo me fío del PP, por eso quiero un gobierno monocolor en Aragón"

Aragón afronta su primer adelanto electoral. Si no, habría habido dos prórrogas presupuestarias; ambas situaciones insólitas. ¿Siente que ha fracasado?

Las elecciones nunca pueden ser un fracaso, siempre tienen que ser una solución. Cuando los aragoneses hablan, nadie puede hablar de fracaso. Su opinión es lo más importante.

Pero no ha podido llegar a ningún pacto, algo de responsabilidad tiene el presidente del Gobierno de Aragón.

La responsabilidad es lo que te lleva a ser coherente. No puedes defender que en política nacional sin presupuestos no se puede gobernar, y hacerlo en la política autonómica.

¿Tenía confianza real en llegar a un pacto en la ronda de contactos?

Me hubiera gustado. Yo creo que el momento que vive Aragón es un momento de ilusión. Presentamos un buen presupuesto, y cuando no se aprueba, se hace pensando más en razones de política nacional.

El PSOE tendió su mano y Vox le pidió hablar en las Cortes. Usted rechazó ambas cosas.

La mano tendida es el eslogan de Pilar Alegría, pero no es verdad. Todos sabemos que el problema de Pilar Alegría es que piensa en ella, no en los aragoneses. Y lo único que pretendía era ganar tiempo. Nadie que la conozca se puede fiar de ella. No solo yo, muchos de sus compañeros no se fían de ella. Cuando ofrece un acuerdo lo que busca es ganar tiempo para dejarnos tirados a mitad del camino. Creer al PSOE de Alegría lo puede hacer un ingenio o un iluso, pero yo no lo soy.

¿Qué tenía que haber ofrecido el PSOE para firmar con ellos?

El presupuesto es bueno, pero tiene que ser también limpio. Hoy es imposible pactar nada que signifique limpieza con el PSOE, envuelto en gravísimos problemas de corrupción y de acoso a las mujeres. No me fío del PSOE de Sánchez.

¿Y por qué les invitó a la ronda de contactos?

Porque creo en el diálogo y en la democracia, creo que las instituciones y las formas son importantes.

Azcón, en un momento de la entrevista con EL PERIÓDICO. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Dice que Alegría quería ganar tiempo, pero presentar unos presupuestos en las Cortes le hacía perder tiempo al PP dentro del encaje electoral en este año que viene.

Siempre he contado con transparencia y coherencia qué íbamos a hacer. Dije que si no había presupuestos, habría elecciones. Creo que es lo democrático, lo transparente y lo coherente. Y me gusta que los problemas de Aragón sean protagonistas, no quería que fuéramos con las generales u otras regiones.

¿Cuándo decidió convocar elecciones?

Cuando constatamos en la ronda de partidos que no tendríamos mayoría para aprobar los presupuestos. Hemos intentado en reuniones internas y públicas aprobarlos con Vox, pero vimos que no querían.

¿Qué relación hay con Vox y Santiago Abascal?

Tenemos relación con todos los partidos que quieren hablar con nosotros. También llegamos a acuerdos con el PAR y Teruel Existe y hemos llamado a dialogar a la izquierda. Hablo con todos salvo con Bildu.

¿Las líneas rojas marcadas a Vox se mantendrán tras el 8F?

Para pactar pedimos tres cosas básicas: cumplir la legalidad, que sean cuestiones competencia del Gobierno de Aragón, y buscar el mínimo común denominador. No es lo que tú piensas ni lo que piensa el que está enfrente, sino que tenemos que ponernos de acuerdo.

Vox planteó un veto contra usted para una investidura futura.

Yo solamente creo en un veto, a los herederos del terrorismo. Lo normal en política es dialogar. Este debate sobre qué va a ocurrir después de las elecciones creo que se debe producir después.Lo que sí que sé es lo que yo quiero: mi objetivo después de las elecciones es que haya un gobierno monocolor del PP que impulse a Aragón.

Pero sabe que nunca ha habido mayorías absolutas.

Lo sé perfectamente, pero tampoco habíamos convocado nunca unas elecciones anticipadas. Mi objetivo y mi ilusión es que podamos tener un gobierno fuerte que aproveche las oportunidades que llegan.

Azcón ha sido el primer presidente aragonés en convocar un adelanto electoral. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Ha contactado con Teruel Existe y con el PAR, que fueron sus otros socios cuando fue investido?

No, nada que tenga que ver con pactos electorales, ni en conversaciones oficiales ni extraoficiales. Hay que ser muy respetuoso.

¿Habrá coalición PP-PAR?

El PAR tiene que dar su opinión y soy muy respetuoso. Es verdad que ha habido coaliciones en generales, pero en las autonómicas el PAR siempre ha querido tener su propia personalidad e imagen.

Si no logra una mayoría para gobernar y no logra pactar, ¿se plantea una repetición electoral?

Espero que no. Una tercera elección sería no escuchar, no atender a la opinión de los aragoneses. Esa opción habría que descartarla.

¿Buscaría entonces un acuerdo con el PSOE?

Hoy el PSOE tiene bastante con resolver sus problemas. Necesitan una refundación. Este PSOE es imposible que se encargue de nada que no sea sus propios problemas.

Dice ahora que no se fía de Pilar Alegría. ¿Y después del 8F?

Yo creo que Pilar Alegría se va a ir. Creo que se presenta a las elecciones porque no tiene otra opción. A los hechos me remito: se presentó para ser la alcaldesa de Zaragoza y se fue del ayuntamiento. Fue delegada del Gobierno y se fue de la Delegación. Creo que viene a Aragón a regañadientes, porque no le queda otra y, cuando pasen las elecciones, posiblemente vuelva a vivir en Madrid.

¿Se fía de Vox?

Yo me fío del PP, única y exclusivamente, y por eso quiero que haya un gobierno del PP monocolor.

¿Teme que le obliguen al PP a hablar de temas que le vienen mejor a la ultraderecha?

Con Vox hay que tener esencialmente dos debates. El primero es si quieren ser motor o freno para Aragón. Y el segundo es de política nacional. El objetivo del PP es cambiar al Gobierno de España y a Sánchez. Vox está todo el día equiparando al PP y al PSOE para intentar debilitar al PP. Creo que se equivocan.

Decía usted que un valor en política es la coherencia. Tras el adelanto electoral en Extremadura dijo que las elecciones en Aragón eran "la última opción". En julio, dijo que tramitaría el techo de gasto y el presupuesto en las Cortes. Al final, ni una cosa ni la otra. La pregunta es, ¿esto es ser coherente?

La pregunta es, ¿dijimos siempre la verdad? Sí. ¿Dijimos que si no éramos capaces de aprobar un presupuesto, lo democrático era convocar elecciones? Sí. ¿Hemos presentado el presupuesto y hemos tratado de saber si tendría una mayoría para ser aprobada en el Parlamento? Sí. ¿Hemos constatado que la tramitación parlamentaria lo único que serviría sería para que el PSOE pudiera ganar tiempo? Sí. Hemos dicho la verdad en todo momento, hemos sido coherentes con la democracia y convocar elecciones es una solución al bloqueo que afrontaba Aragón.

La Airef y la Justicia de Aragón le pidieron que presentara los presupuestos. No sé si siente ahí que ha dejado una bala sin utilizar.

Nosotros hemos presentado unos presupuestos a los medios, a los partidos y hemos constatado que no contarían con una mayoría. No entiendo en qué beneficia perder varios meses de tramitación si sabemos que iban a votar en contra.

Quizá en la negociación parlamentaria hubiera podido pactar.

Usted creo que forma parte de ese grupo de personas con una ingenuidad que a mí no me caracteriza. No, yo no lo creo. No creo que el PSOE en la situación en la que se encuentra fuera a aprobar los presupuestos. Querían ganar tiempo para ver si su situación de escándalos de corrupción y sexuales mejoraba. Pero no iban a ayudar a la gobernabilidad.

¿Y con Vox?

Es que hemos trabajado esa cuestión mucho tiempo. Venimos de una prórroga presupuestaria en 2025. Y, cuando en conversaciones de trabajo y públicas dicen que su intención es seguir bloqueando los presupuestos, no hay alternativa.

¿Se le va a quedar algo en el tintero al Gobierno? ¿Teme que algo se paralice estas semanas?

La intención del Gobierno es seguir trabajando exactamente al mismo ritmo. La campaña dura 15 días y serán esos en los que no estará en plenas funciones. Pero creo que el resultado de estas elecciones puede reforzarnos.

¿Hay que acostumbrarse a un cruce de denuncias entre PP y PSOE ante la Junta Electoral?

Espero que no. Lo que sí que sé es que la que es una experta en incumplir las leyes electorales es Pilar Alegría, que tiene condenas económicas por incumplir las leyes electorales en Cataluña y en las europeas.

¿Por qué mantuvo el acto del centro de salud de Arcosur suspendido por la Junta Electoral?

Yo creo que era un acto de trámite: no era presentar un nuevo proyecto, sino contar que estábamos trabajando en lo que anunciamos en el debate del estado de la comunidad. Lo importante es que ese centro de salud se va a construir y no lo va a parar el PSOE ni Pilar Alegría.

Usted no fue al acto, pero sí su consejero.

Creo que la resolución hablaba de que no pudiera ir al acto yo, y soy respetuoso con las resoluciones, aunque las recurramos.

Azcón, durante la entrevista. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En la campaña de 2023 se habló de las dudas que había por la gestión de las energías renovables por parte del Inaga. Estas semanas, una empresa de renovables, Forestalia, está en el foco por presuntas irregularidades. ¿Apuesta por una moratoria en sus proyectos?

Yo creo en el Estado de Derecho. Y en que hay que dejar trabajar a los funcionarios. Los problemas que se están poniendo encima de la mesa tienen que ver con las tramitaciones del ministerio. Este Gobierno lo que ha conseguido es que nadie dude de las tramitaciones del Inaga, que se hacen de forma objetiva y profesional. Antes, la tramitaciones se ponían en duda. Hoy el Inaga resuelve muchos más proyectos de los que se resolvían y nadie duda de que a los funcionarios se les deja trabajar de forma independiente. Las dudas respecto de los proyectos que se hayan tramitado en el ministerio tendrán que resolverse en los juzgados.

¿Ha hablado con Forestalia desde el registro de la UCO de su sede?

En ningún momento.

¿Se plantea el Gobierno de Aragón aceptar esa moratoria como piden varios partidos?

Cuando se toman decisiones, tienen que estar sustentadas en la ley.

Entonces no se plantea parar el proyecto de Forestalia.

Yo me planteo cumplir la ley y que seamos extraordinariamente escrupulosos y exigentes con todos los procedimientos, también con los proyectos que afectan a Forestalia, pero lo que no me planteo es que las decisiones sean arbitrarias, de carácter político, que es lo que piden algunos partidos.

Esta semana hemos conocido la llegada de Leapmotor. ¿Qué papel va a tener China en la economía aragonesa?

Hay dos grandes proyectos del sector de la automoción que van a cambiar el mapa de la industria automovilística en Aragón. Aunque Europa ha dado esta semana un mayor plazo a los automóviles de combustión, en Aragón hemos apostado porque la industria sea esencialmente eléctrica. Eso significa que nos adelantemos al futuro. El impacto de la gigafactoría va a ser extraordinario; vamos a volver a vivir el momento de la llegada de GM. Pese a los problemas en Europa y en el mundo, los proyectos de automoción en Aragón son un éxito.

La sensación es que el ministerio prioriza proyectos industriales por encima de centros de datos. ¿Aragón va a recibir más centros de datos?

Si los centros de datos en lugar de estar apostando mayoritariamente por Aragón lo hicieran por Cataluña, la opinión del Gobierno de España sería distinta. Es incomprensible que inversiones de miles de millones cuenten con la opinión desfavorable de los ministros del Gobierno de España, empezando por Alegría. Dentro de muy poco veremos nuevas inversiones en Aragón vinculadas a estas infraestructuras.

"Vox tiene que decidir si quiere ser motor o freno de Aragón, y si quieren cambiar al Gobierno de Sánchez o debilitar al PP"

¿Tiene novedades sobre la falta de alojamiento en Figueruelas para acoger a trabajadores chinos?

Vamos a trabajar con las compañías para poder solucionar los problemas de vivienda, pero lo haremos siempre con los estándares que marca la legalidad aragonesa. Estamos esperando respuestas de la propia empresa. Y cuando digan cuáles son los alojamientos que necesitan en función de los trabajadores, nos pondremos a trabajar.

¿En qué situación se queda el Plan Aragón Más Vivienda con el adelanto electoral? Hablaron de 5.000 viviendas en la legislatura.

Una nueva legislatura de cuatro años nos abre a nuevos horizontes. Solo mi Gobierno se está preocupando de hacer viviendas en los municipios más pequeños, en los medianos y en las tres capitales. La política de vivienda no va a pararse ni un minuto.

De esas 2.000 viviendas que ha impulsado su Gobierno, ¿cuántas están construidas?

Son dos años... Me gustaría saber cuántas ha acabado el Gobierno de España en estos dos años. Hemos empezado a construir más de 600 viviendas. Desde cero. Nadie duda de que la política de vivienda de este Gobierno ha sido un éxito rotundo.

Un instante de la entrevista al presidente Azcón, en su despacho del Pignatelli. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Se le queda alguna espina clavada? ¿Le hubiera gustado inaugurar La Romareda?

Confío en que esos proyectos vean la luz en el futuro con un Gobierno del PP. No pienso en las espinas clavadas, sino en el futuro. Lo importante no son las espinas clavadas del presidente, que no tiene ninguna, sino que los proyectos se hagan.

Quedan cuatro días para la Junta de Accionistas del Real Zaragoza. ¿Pagará su parte la sociedad?

Confío en que así sea. Por desgracia, la situación deportiva del Real Zaragoza, aunque haya mejorado, no es la que nos gustaría a ningún zaragocista. Pero creo que la situación económica del club ha cambiado radicalmente desde Agapito Iglesias. Ya han puesto seis millones, ahora tienen que poner diez más y espero que cumplan.

¿Cuál es su postura respecto a la llegada de inmigrantes, con la necesidad de mano de obra actual?

Necesitamos inmigración legal, necesitamos trabajadores y talento. Necesitamos que la inmigración no se convierta en un problema, que los inmigrantes no estén acampados en nuestras ciudades o pueblos. Necesitamos que vengan en condiciones, que tengan contratos de trabajo y que se incorporen a nuestra sociedad. Si la inmigración es ilegal, contará con todo el peso de la ley del Gobierno de Aragón.

¿Contratando en origen?

Traer contingentes en origen de otros países es inmigración legal. La opinión del PP es indudable: inmigración legal sí, contra la ilegal todo el peso de la ley.

¿Qué opina de la propuesta de Feijóo del carnet del ‘buen español’ para los inmigrantes?

Eso es la inmigración legal. La política de inmigración de este país tiene que cambiar. Ante la ausencia absoluta de decisiones, vemos el caos en nuestras calles.

¿No es una visión un poco utilitarista de la población inmigrante? Hay guerras y problemas económicos que llevan a muchas personas a salir de su país para buscar un proyecto de vida mejor, aunque no tengan papeles o un contrato. ¿Qué propone para ellos?

Yo creo que no es utilitarista, sino realista. Cuando hablamos de los problemas de la inmigración, las posiciones buenistas tienen que casarse con lo que en realidad se puede hacer. ¿Podemos traer a todos los inmigrantes que quieran venir? Eso significaría el colapso de muchos servicios. Tiene que haber una política de inmigración realista que case las oportunidades que da nuestro país con las necesidades de la economía.

Respecto al posible colapso de los servicios públicos, ¿teme un colapso con la gripe?

De momento, hemos reducido en un 27% las listas de espera quirúrgicas. Y estamos impulsando la construcción de un nuevo hospital, el Royo Villanova y varios centros de salud. El 9% de incremento en Sanidad es la respuesta.

Hay citas que tardan mucho, y falta de médicos. ¿Qué van a hacer?

Primero, seguir incrementando los presupuestos, creando plazas para médicos y sanitarios y un plan de atracción. Estamos en un momento de gripe en el que hay que ser responsables: la vacunación y las medidas de higiene tienen que ser fórmula habitual. Es verdad que la gripe está tensionando la Atención Primaria, pero creo que la reordenación de las urgencias está funcionando.

El presidente, antes de empezar la entrevista. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Mantendrá su propuesta de concertar el Bachillerato si gana las elecciones, a pesar de que hay aulas de sobra en la pública?

Tanto la educación de cero a tres años como el concierto del Bachillerato es una propuesta electoral del PP en 2023. Y ganamos. Es una propuesta que volverá a ir en el programa. ¿Por qué? Porque creo que las familias tienen que tener libertad de poder elegir el colegio al que llevan a sus hijos. Quien va a uno concertado y no tiene el Bachillerato concertado, se ve obligado a tener que cambiar a un instituto y me parece que no es justo. Como no lo hemos podido hacer ahora, irá en el programa del PP.

¿Esa libertad de elección llega a todo Aragón? Hay muchísimas localidades donde solo hay un colegio, el público.

Como usted sabe, la educación pública aragonesa tiene colegios con tres alumnos. Hay pequeños municipios en los que la única alternativa es la educación pública. A mí lo que me preocupa es que el derecho a la educación siempre esté cubierto, con más profesores, mejor pagados y más calidad.

Pero asume que no es la misma libertad.

Creo que el cambio fundamental es que los profesores han dejado de ser los peor pagados de España y ahora hay más profesores en el sistema público. Creo que hay que tratar igual a toda la gente independientemente de la decisión que opte para la educación de sus hijos.

¿Va a haber elecciones generales en 2026?

Debería haber elecciones mañana: hay sobrados motivos para que el presidente del Gobierno las convoque, por los casos de corrupción y los problemas de acoso sexual que tienen en Moncloa y en Ferraz. ¿Creo que Sánchez lo va a hacer? No. Creo que va a agarrarse al sillón a costa de lo que sea necesario.

¿Por qué el PP no presenta una moción de censura?

Las acciones tienen que tener consecuencias prácticas y hoy, la moción de censura, no es que no cuente con voluntad suficiente, sino que no tiene votos suficientes. Si hubiera una mayoría suficiente para presentarla, el PP lo haría.

La presidenta de Madrid dice que hay que «quemarse» en esta situación. ¿Jorge Azcón está más cerca de ella o de otras posiciones más moderadas en el PP?

Mi posición está en Aragón. Por supuesto que me preocupa la política nacional, pero lo que me ocupa es la política autonómica. Yo creo que la moderación es una buena norma de funcionamiento: gobernar para todos, para los que te han votado y para los que no. Yo veo incomprensible que partidos como Sumar, ERC o IU estén tragando lo que están tragando. El problema es que los socios de Sánchez no son socios, son esclavos, y van a seguir apoyándole, ocurra lo que ocurra. Aunque salgan casos de corrupción, escándalos sexuales o se tomen medidas contra sus principios.

El PP ha tragado en la Comunidad Valenciana con Vox.

Hoy necesitaríamos a Vox para aprobar los presupuestos en Murcia, Baleares, Extremadura y Castilla y León. También en Valencia. En ninguna de esas comunidades hay presupuestos. Vox tiene que hacer una reflexión sobre si lo que quiere es bloquear al PP o cambiar a Pedro Sánchez.

Hablando de Valencia, ¿se queda satisfecho con la respuesta de Carlos Mazón por su gestión de la dana?

El señor Mazón ha dimitido. Y hay otra mucha gente en política que debería dimitir y asumir su responsabilidad y el único que lo ha hecho ha sido el señor Mazón.