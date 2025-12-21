Lotería de Navidad en Aragón: la comunidad es la cuarta que más gasta con una media de 102,15 euros por habitante

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este lunes, 22 de diciembre, repartirá 2.772 millones de euros en premios a los que aspiran los aragoneses con un gasto medio por habitante de 102,15 euros, el cuarto mayor del país y muy por encima, por tanto, de la media nacional, situada en 76,08 euros por persona.

Por delante de la comunidad aragonesa solo se sitúan Castilla y León, que con 121,28 euros va a la cabeza; Asturias, con 119,67 euros, y La Rioja, con 113,96 euros. Por detrás de Aragón están Cantabria (101,98 euros), País Vasco (87,43 euros), Castilla-La Mancha (86,47 euros), la Comunidad de Madrid (85,19 euros), la Comunidad Valenciana (85,17 euros) y finalmente Galicia (83,29 euros).

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

El primer premio, conocido popularmente como El Gordo de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

Madrid es la región de España en la que más veces ha tocado El Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad (84). Por su parte, la ciudad Barcelona ha recibido hasta 44 gordos desde el año 1817. En Aragón, destaca Zaragoza con 14 ocasiones, seguida por Teruel, donde la suerte ha sonreído en cuatro momentos, y Huesca, que ha recibido el premio tres veces. Además, también ha tocado en reiteradas ocasiones en otras ciudades como Sevilla (19), Bilbao (16)o Valencia (15), según los datosde Loterías y Apuestas del Estado (LAE) recogidos por Europa Press.

El bombo grande ya está listo

Durante la última semana se han ido ultimando los preparativos para este lunes, sobre todo después de la llegada de los bombos al Teatro Real de Madrid hace pocos días.

Así, el bombo grande ya está listo para acoger este 22 de diciembre las 100.000 bolas de los números que participan en el Sorteo. Fabricado en el año 2006, está realizado en una aleación de latón y bronce, y tiene una altura de 2,64 metros, una anchura de 2,11 metros y un peso aproximado de 850 kilogramos. El diámetro de su esfera alcanza 1,58 metros.

El bombo pequeño, que alberga las bolas de los premios, está realizado con los mismos materiales y tiene unas dimensiones de 1,60 de alto por 1,28 metros de ancho, con un diámetro de esfera de 0,74 metros y un peso en torno a los 450 kilogramos.

Las 100.000 bolas de números y las 1.807 bolas de premios están ya en el Teatro Real de Madrid para celebrar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que repartirá 2.772 millones.