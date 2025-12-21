El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: "Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido en la entrevista concedida a los periódicos de Prensa Ibérica, a dos cuestiones claves relacionadas con Aragón que están de actualidad por la controversia generada.

Una de ellas, en el plano político, con enfrentamiento público con el PP de Jorge Azcón y, sobre todo, con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a propósito de la llegada del AVE a 350 km/h y la necesidad de rescatar del olvido la construcción de una segunda estación de alta velocidad para la capital aragonesa, como la que se llegó a impulsar hace 20 años, para que paren más trenes en la ciudad.

La segunda, sobre el avance de una obra faraónica como es la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que están en ejecución y con la línea de mercancías cortada a la espera de tener una fecha de finalización que aún hoy es una incógnita. También para él, como él mismo reconoce en esta entrevista concedida.

Sin embargo, Puente no se esconde y responde a ambas cuestiones, aportando algo luz a su visión sobre dos proyectos estratégicos que afectan a la comunidad aragonesa y, por primera vez, con claridad sobre lo que piensa realmente de un proyecto como el de la segunda estación del AVE, del que llega a decir que ignora "por completo" tanto el anhelo de Aragón como del proyecto redactado hace 20 años para la comunidad por parte de Adif y en colaboración con el Gobierno de Aragón y la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, en la que tanto el ministerio, a través de Adif, como la DGA forman parte de su accionariado.

A propósito de su anuncio de la implantación del AVE a 350 kilómetros por hora, ha renacido el interés de Zaragoza y Aragón por construir una segunda estación del AVE en la ciudad, un proyecto que estuvo a punto de hacerse hace 20 años y que se frustró. ¿Contempla usted la posibilidad para Zaragoza y ayudaría a costear su construcción o asumiría el coste dado el potencial uso que tendría?

Primero tengo que decir honestamente que ignoro por completo la existencia de ese proyecto de hace 20 años, por lo tanto sería una osadía por mi parte pronunciarme sobre si es bueno, malo o regular. Sí que digo que, hombre, soluciones de hace 20 años para el futuro no sé si serán las mejores. En todo caso, yo quiero lanzar de nuevo un mensaje de tranquilidad a Zaragoza contra las manifestaciones que de manera irresponsable ha hecho su alcaldesa, poniendo en cuestión que el incremento de la velocidad de la vía vaya a conducir a menos paradas en Zaragoza. No. Habrá probablemente alguna más, porque el incremento de la velocidad nos da más capacidad y por tanto nos permite rotar más material. Habrá alguna parada más y además la distancia entre Madrid y Zaragoza en tiempo se va a acortar y además será la primera que se acorte, porque como la parte de vía que tiene más necesidad de cambio está precisamente entre Madrid y Calatayud, pues será la primera que tendrá la infraestructura preparada para ir a 350. Por lo tanto en Cataluña tienen que celebrarlo porque también se van a beneficiar, pero la beneficiaria directa e inmediata del cambio de velocidad va a ser Zaragoza.

¿En qué punto se encuentra la ejecución de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, qué fecha prevé de finalización y cómo valora el impacto que está teniendo en el transporte de mercancías tener cortada la línea actual Zaragoza-Madrid por el retraso de las obras?

Está en plena ejecución, como todo el mundo sabe, a todo el ritmo que se puede ir en una obra complejísima. Piensen que en ese tramo entre Algeciras y Zaragoza estamos haciendo una inversión global entre puerto, enlace, infraestructura, etcétera, de 1.300 millones de euros. Solo en la Madrid-Zaragoza hablamos de 500 millones. Es una inversión bestial, es una obra muy importante y es impepinable que tengamos que cortar el servicio en determinados momentos, porque si alguien me explica cómo puedo cambiar el gálibo de diez túneles, por ejemplo, que hay entre Madrid y Zaragoza, para dotarlos de conexión eléctrica, es decir, para poner una catenaria... Si alguien me dice cómo se puede hacer eso y seguir dando el servicio ferroviario, pues yo encantado. De momento no hay ningún ingeniero que me diga que eso se puede hacer. Entonces, ¿qué remedio tenemos? Pues cortar, para ampliar gálibo, y electrificar. ¿Plazos? No puedo comprometer en este momento. Si digo, por lo que me han comentado últimamente, que son plazos razonablemente cortos y lo que sí digo es que estamos trabajando al 100% en este momento.