Recta final para gastar los últimos 2,1 millones de euros de Volveremos en Zaragoza
La campaña navideña deja 107.000 usuarios beneficiados en 2.220 establecimientos
El programa Volveremos ha registrado en la campaña navideña en Zaragoza más de 107.000 usuarios beneficiados y 2.220 comercios participantes, cuando todavía quedan pendientes de consumir alrededor de 2,1 millones de euros en saldo, correspondientes a un millón municipal y 1,1 millones de aportación autonómica.
La iniciativa, puesta en marcha en 2020, ha adquirido especial protagonismo en uno de los periodos del año con mayores cifras de ventas, como es la Navidad, y se ha extendido también a otros 61 municipios aragoneses.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha recordado en una nota de prensa que la campaña 2025 concluye el 31 de diciembre y que todo el saldo que no se haya utilizado antes de esa fecha desaparecerá de los monederos digitales de los usuarios y no podrá recuperarse.
El saldo del Ayuntamiento de Zaragoza, de 1 millón de euros, y el de Acomza solo se puede aprovechar en los comercios de la ciudad y, en el caso del saldo autonómico, en todos los comercios de Aragón adheridos a Volveremos, excepto los de servicios. El funcionamiento del programa permite abonar hasta el 50% del importe de cada compra con el saldo disponible, ya sea municipal, autonómico o procedente de la campaña privada de Acomza
