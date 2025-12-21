Recta final para la licitación de un punto limpio fijo en el polígono Empresarium: este es el presupuesto de partida

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación la construcción de un nuevo punto limpio fijo en el Polígono Empresarium, con un presupuesto de 479.441,37 euros. Este proyecto, tal y como han explicado en una nota de prensa desde el consistorio, cuenta con 284.984,39 euros de financiación europea del programa Feder Aragón 2021-2027 y el plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 24 de diciembre.

El nuevo Centro de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos se ubicará en la confluencia de las calles Sisallo y Romero y está previsto que entre en funcionamiento en 2026, con el objetivo de mejorar la capacidad municipal para la reutilización, recuperación y reciclaje de residuos domésticos.

Este equipamiento se sumará a los cuatro puntos limpios fijos ya existentes en la prolongación de Gómez Laguna, Cogullada, Torrero y Valdespartera, además de los puntos limpios de proximidad y los móviles que operan en distintos barrios.

Los puntos limpios permiten a los vecinos depositar de manera gratuita determinados residuos domésticos para su reciclaje, como escombros en pequeñas cantidades, electrodomésticos, residuos eléctricos y electrónicos, muebles o textiles. Asimismo, no se admiten residuos peligrosos, basura convencional, pinturas, sprays, baterías o aceites de coche.