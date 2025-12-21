Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recta final para la licitación de un punto limpio fijo en el polígono Empresarium: este es el presupuesto de partida

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 24 de diciembre

Imagen de archivo de un punto limpio.

Imagen de archivo de un punto limpio. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación la construcción de un nuevo punto limpio fijo en el Polígono Empresarium, con un presupuesto de 479.441,37 euros. Este proyecto, tal y como han explicado en una nota de prensa desde el consistorio, cuenta con 284.984,39 euros de financiación europea del programa Feder Aragón 2021-2027 y el plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 24 de diciembre.

El nuevo Centro de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos se ubicará en la confluencia de las calles Sisallo y Romero y está previsto que entre en funcionamiento en 2026, con el objetivo de mejorar la capacidad municipal para la reutilización, recuperación y reciclaje de residuos domésticos.

Este equipamiento se sumará a los cuatro puntos limpios fijos ya existentes en la prolongación de Gómez Laguna, Cogullada, Torrero y Valdespartera, además de los puntos limpios de proximidad y los móviles que operan en distintos barrios.

Los puntos limpios permiten a los vecinos depositar de manera gratuita determinados residuos domésticos para su reciclaje, como escombros en pequeñas cantidades, electrodomésticos, residuos eléctricos y electrónicos, muebles o textiles. Asimismo, no se admiten residuos peligrosos, basura convencional, pinturas, sprays, baterías o aceites de coche.

