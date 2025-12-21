La sencilla ruta por una estación de esquí de Aragón con las mejores vistas de los tresmiles del Pirineo

Aragón ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de esquí con buenas previsiones para las próximas semanas. Los primeros esquiadores ya disfrutan de su deporte favorito en alguna de las seis estaciones de la comunidad: las cuatro del Pirineo aragonés (Candanchú, Astún, Formigal-Panticosa y Cerler) y las dos de Teruel (Valdelinares y Javalambre).

Una de las estaciones más reconocidas de Aragón es Cerler, con 80 kilómetros esquiables. Con una cota máxima de 2.630 metros y una mínima de 1.500, destaca por la variedad de pistas y por recorridos especiales como Cerler 9 km, que enlaza algunas de las bajadas más emblemáticas del dominio y es uno de los trazados más largos de España, solo por detrás de Sierra Nevada (12 km).

La estación, integrada en el Grupo Aramón, se enclava en el valle de Benasque, uno de los más espectaculares del Pirineo. Rodeada por las montañas más altas de la cordillera, desde aquí se divisan cumbres tan imponentes como el Aneto (3.404 metros), el Posets (3.375 m) o el Perdiguero (3.222 m).

Una ruta sencilla con vistas espectaculares

Con su amplia oferta de servicios y actividades, Cerler es un destino perfecto tanto para esquiadores experimentados como para familias que buscan disfrutar de la nieve en un entorno privilegiado. Para conocer la estación se pueden realizar diferentes recorridos. Uno de los retos más exigentes es el Safari 10.000, con 10.000 metros de desnivel acumulado en un solo día.

Para quienes se iniciaron hace poco y se mueven con soltura por pistas azules, Cerler propone una opción especialmente atractiva: la ruta de Las 4 Cimas. Este itinerario, apto para principiantes, conecta las cuatro cimas más representativas de la estación siempre por pistas azules, y permite disfrutar de panorámicas espectaculares durante todo el recorrido.

Imagen de archivo del sector de Ampriu en la estación de esquí de Aramón Cerler. / Aramón

Así es la ruta de Las 4 Cimas

Desde el telesilla Molino, bajaremos por Moixardons y Labert (o, si se prefiere una opción más sencilla, por Robellóns y Camino de Les Planes) hasta la base del telesilla Rincón del Cielo, que nos llevará a la primera cima.

A continuación, tomaremos las pistas La Liebre y Farnuserals para enlazar con el telesilla Cogulla, que conduce a la segunda cima.

Después, descenderemos por Barranco y continuaremos por Ampriu hasta el telesilla Gallinero. En el techo de la estación, a 2.630 metros, bajaremos por Perdiz Blanca y volveremos a enlazar con Ampriu hasta el telesilla Basibé, que nos lleva a la cuarta y última cima: el collado de Basibé.

Desde allí, se puede bajar hacia Castanesa o descender por Basibé para terminar en el Llano del Ampriu. Tanto esta ruta como el Safari 10.000 pueden consultarse en la sección de Rutas de la app de Aramón.