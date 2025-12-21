Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal de nieve deja afecciones en cinco carreteras de Huesca

En total hay 33 vías de todo el país afectadas, y Asturias y Aragón registran la peor situación

Nieve en las carreteras de Huesca, en una imagen de archivo.

Nieve en las carreteras de Huesca, en una imagen de archivo. / Servicio Especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El temporal de nieve que mantiene a siete comunidades en aviso amarillo está afectando a primera hora de la tarde de este domingo a 33 carreteras del país, con una situación especialmente difícil en el Principado de Asturias y Huesca, ambas con cinco vías afectadas. También hay problemas, dentro de la red principal de carreteras, la A-15 en Lubia (Soria), que se encuentra transitable pero con precaución, según el último boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El temporal está afectando también a la circulación de vías en todas las provincias de Castilla y León menos Valladolid, en Cantabria, la Comunidad Foral de Navarra, las provincias de Lugo y Pontevedra y Granada.

La peor situación se encuentra en el Principado de Asturias, con dos vías intransitables (la AS-348, en Oubachu y la CO-4, en Gamonéu), otras dos en las que es obligatorio el uso de cadenas (la AS-29 en Folgueiras de Aviouga y la AS-230 en Pontonga) y la N-630 en Floracebos transitable pero con precaución.

La DGT pide también especial atención en la provincia de Huesca, con la A-136, en Lanuza, y la A-136, en Chisagües en las que son obligatorias las cadenas; mientras que en la N-260, en Linars de Broto, está prohibido el acceso de camiones, y la N-330, en Canfranc, y la N-330, en Candanchú, se mantienen transitables con precaución.

En este domingo, que coincide con la entrada oficial del invierno en el hemisferio norte, aunque puede nevar en otros lugares, hay avisos por nieve para zonas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y La Rioja.

De ahí que la DGT pida especial precaución al volante y recomiende planificar el viaje, consultar las previsiones meteorológicas e informarse del estado de las carreteras.

Al margen del temporal, en Castellón, un accidente en la AP-7, en el entorno de Cabanes, genera tráfico lento de hasta 3 kilómetros, mientras que en el resto de vías de la red estatal de carreteras se circula sin complicaciones en los principales accesos y salidas de las principales capitales.

