¿Aragón es Extremadura?: similitudes y diferencias del adelanto de las elecciones que marcan el nuevo ciclo electoral

Extremadura y Aragón son las dos primeras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que han optado por un adelanto electoral después de no sacar adelante sus presupuestos para 2026, condicionados por una situación de minoría parlamentaria que arrastran, de igual modo, desde que Vox rompió todos los gobiernos autonómicos en el verano de 2024. Hay similitudes y diferencias entre dos comunidades autónomas que comparten problemas como la despoblación o el envejecimiento de sus vecinos, un territorio extenso y difícil de conectar, con rémoras históricas en infraestructuras.

Los parlamentos autonómicos de Extremadura y Aragón se constituyeron con un día de diferencia, en mayo de 1983, y cuentan también con un número de parlamentarios muy similar, dada la similar población que tienen ambos territorios. Si en el Parlamento de Extremadura hay 65 diputados y la mayoría absoluta se consigue con 33 escaños, en Aragón son 67 los diputados que eligen los aragoneses con sus votos y la mayoría absoluta está en los 34 escaños.

Una de las diferencias en ambas comunidades autónomas es el número de circunscripciones. Hay dos en Extremadura, que se reparten 36 diputados en Badajoz y 29 en Cáceres, frente a las tres aragonesas, que se dividen entre los 14 diputados fijados en la última reforma del Estatuto para Teruel, los 18 de Huesca y los 35 por Zaragoza.

También cambia el límite de votos necesario por cada una de las circunscripciones para conseguir representación parlamentaria. Mientras los partidos extremeños necesitan un 5% de los sufragios para entrar, a las Cortes de Aragón los partidos pueden llegar con al menos un 3% de los votos por cada circunscripción.

El sistema de partidos poco tiene que ver en Aragón y Extremadura. Aunque en ambos casos el hemiciclo representa un bipartidismo imperfecto, la importancia de los partidos regionalistas en Aragón cambia totalmente el mapa posible de alianzas y pactos.

Así, mientras en Extremadura hay actualmente cuatro partidos en el Parlamento y cuatro eran las opciones que se presentaban a las elecciones este domingo, en Aragón hay ocho formaciones políticas con representación en las Cortes. En Extremadura tan solo están PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, mientras en Aragón tienen escaños PP (28), PSOE (23), Vox (7), Chunta Aragonesista (3), Teruel Existe (3), IU (1), Podemos (1) y el PAR (1).

Por ahora, a falta de que se confirme una hipotética unión de la izquierda a la izquierda del PSOE, las mismas formaciones políticas han expresado su voluntad de presentarse a las elecciones autonómicas anticipadas del 8 de febrero. Así, tanto el PP como el PSOE tienen mayor margen de maniobra para armar acuerdos que les permitan gobernar que en Extremadura, donde los dos principales partidos solo tienen la posibilidad de sumar a su derecha o a su izquierda, con un único partido.

Hasta ahora, en Aragón nunca ha habido una mayoría absoluta y lo que más han abundado han sido los gobiernos de coalición. La cita con las urnas el 8F demostrará cuál es el mapa electoral que deciden los aragoneses.