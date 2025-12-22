Aragón marca récord de exportaciones en octubre, pero el año sigue en negativo

Las ventas exteriores de Aragón dieron un giro al alza en octubre de 2025. Las exportaciones alcanzaron los 1.601,4 millones de euros, un 21,5% más que en el mismo mes del año pasado y el mayor valor de la serie histórica para ese mes, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. En el conjunto de España, el avance fue mucho más moderado, con un alza del 3,3% interanual.

El repunte mensual, sin embargo, no borra la debilidad del acumulado del ejercicio. Entre enero y octubre, la comunidad autónoma suma 13.080 millones exportados, lo que supone una caída del 7,7%, frente al aumento del 0,8% a nivel nacional, hasta 324.772,7 millones.

El automóvil vuelve a liderar las ventas al exterior

Por sectores, el tirón exportador de octubre se apoyó sobre todo en el automóvil, con 551,9 millones (el 34,5% del total), lo que supone un crecimiento exponencial del 167,3% respecto al mismo mes de 2024. Le siguieron alimentación y bebidas, con 316,1 millones (el 19,7% del total), donde las ventas bajan un 9,9% interanual; y bienes de equipo, con 220,4 millones (el 13,8%), que también retroceden (-2,4%).

El dato contrasta con el mal arranque de 2025 que reflejaban las cifras conocidas meses atrás. Entonces, Aragón registraba fuertes descensos interanuales en exportación, con el automóvil como principal lastre. Octubre apunta a una fotografía distinta en el mes, aunque el balance del año completo aún sigue estando en números rojos.

Importaciones disparadas y déficit comercial

La otra cara del mes está en las compras al exterior. Las importaciones se dispararon un 41,6% interanual, hasta 2.502,5 millones, también máximo histórico de la serie. En España, el incremento fue del 4,9%.

Los mayores volúmenes importados en Aragón en octubre correspondieron a bienes de equipo (988,7 millones, el 39,5%), automóvil (602,1 millones, el 24,1%) y manufacturas de consumo (378,6 millones, el 15,1%).

Con estos flujos, Aragón cerró octubre con un déficit comercial de 901,0 millones, casi el doble que el registrado en el mismo mes de 2024 (-448,7 millones). A escala nacional, el saldo también fue negativo, con un déficit de 4.692,9 millones.

La tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) se situó en Aragón en el 64,0%, claramente por debajo de la media española (88,6%), un indicador de que el fuerte empuje importador del mes pesó más que el récord exportador.