La Audiencia de Zaragoza absuelve a Lucio Cucalón (PSOE) de falsear firmas en una sociedad ruinosa de Aguarón

La Sociedad de Desarrollo de Aguarón SL presentó cuatro documentos falsos para su disolución, aunque ha resultado imposible saber quién o quienes "pusieron" las dos firmas que se pueden leer en sendos escritos. Y aunque una de ellas es la del mismo alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón (PSOE), no fue él ni tampoco un exconcejal, José Luis Murcia (PSOE), a quienes se acusaba de poner también la firma de un exsecretario municipal que se había jubilado varios años antes de las certificaciones de aprobación de las cuentas. Así lo acaba de resolver la Audiencia Provincial de Zaragoza al absolver a ambos acusados de un delito de falsedad documental, pues esas cuentas nunca se llegaron a aprobar.

"No ha quedado probado qué persona o personas en concreto fueron las que hicieron el encargo a la gestoría y pusieron las firmas en las actas y, sobre todo, no ha quedado acreditado que lo hicieran los acusados, pues de tales pruebas resulta que pudieron ser varias las personas que pudieron haber intervenido en el encargo a la gestoría y en la forma de las certificaciones", argumenta el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, en la sentencia que absuelve a Cucalón y Murcia, defendidos por los abogados Juan Monclús y Diego Romero, respectivamente.

Lucio Cucalón, absuelto. / EL PERIÓDICO

La declaración de Cucalón

De esta forma había defendido su inocencia Cucalón, quien en el juicio celebrado el pasado 2 de diciembre aseguró que no sabía nada de estas cuatro certificaciones de actas. "Hay cosas que no coinciden con la realidad como esos cuatro certificados famosos que yo no he visto en mi vida (…) Nunca había visto esas certificaciones hasta que mi abogado me las enseñó en su despacho", manifestó el alcalde de Aguarón, cuyo abogado apuntó a un complot. "Igual es que yo gano las elecciones y él no", dijo Cucalón sobre la denuncia del PP.

En cualquier caso, la Sociedad de Desarrollo de Aguarón SL generó deudas por un valor superior a un millón de euros, un importe que los bancos han ido cobrando con la ejecución de las parcelas que la sociedad había adquirido para levantar el polígono. Por eso, tras varios años de "nula" actividad, se decidió disolver la entidad con los cuatro documentos que han sido objeto de debate en dicho procedimiento. Y es que en ellos se hacía constar la celebración de cuatro Juntas Generales entre 2017 y 2020, a pesar de que tales Juntas Generales "nunca tuvieron lugar" según se desprende de la sentencia.

Administración desleal

También se absuelve a Cucalón de un delito de administración desleal respecto a la Sociedad de Desarrollo de Aguarón SL, la cual se constituyó en 2006 para levantar un polígono industrial ('La Mata') que nunca ha existido tras generar un 'agujero' de un millón de euros.

"Hay una falta de rigor en la precisión del relato fáctico", expone la Sala sobre dicha acusación, pues no se especificaron los embargos de las cuentas del ayuntamiento ni se concretaron las ayudas y subvenciones a las que no se pudo acceder.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba tres años de cárcel por un delito de falsedad documental además de dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. A esta petición de condena se sumaban otros cuatro años y seis meses de prisión por un delito de administración desleal, de acuerdo a la acusación popular que el abogado Alejandro Martínez ha ejercido en representación de Juan Carlos Bernal (PP), el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Alagón. Eso sí, la sentencia no es firme y pude ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).