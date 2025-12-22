El automóvil habla claro: “descuadre” de las exportaciones en Aragón y alivio por el frenazo del veto al coche de combustión

El automóvil aragonés vive, otra vez, en el filo de un cambio de guión. El sector afronta un nuevo escenario regulatorio después de que la Comisión Europea haya rebajado el objetivo de reducción de emisiones a partir de 2035 a un 90% para los coches. La flexibilización de los objetivos de descarbonización “vuelve a cambiar el círculo virtuoso» de su futuro, un alivio para una industria que atraviesa un periodo valle de actividad en la comunidad, aunque no tan acusado como muestran las exportaciones por un posible desajuste de los datos.

Así lo ha expuesto este lunes Benito Tesier, cabeza visible de la industria del motor en la comunidad como presidente del clúster (Caar) y futuro presidente de la CEOE Aragón, en la presentación del informe de previsiones económicas de la patronal, de la que actualmente es vicepresidente.

Arrancó su intervención con una declaración de principios. “Esta profesión del empresario es una profesión solo para optimistas. Si fueras pesimista, es mejor que cambies de oficio”, señaló Tesier, que sucederá el próximo mes de enero a Miguel Marzo al frene de la principal organización empresarial de Aragón al ser el único candidato que ha optado al cargo en proceso electoral abierto.

Los datos que no cuadran

Tras ello y a preguntas de los periodistas, pidió revisar con lupa el aparente hundimiento de las exportaciones aragonesas del ramo, que reflejan una caída anual del 35% en el acumulado hasta septiembre, un retroceso que consideró que no se corresponde con la evolución real de la producción que ha tenido el sector.

En este sentido, recordó que la planta de Stellantis en Figueruelas --centro neurálgico del sector- cerrará 2025 con alrededor de 300.000 coches fabricados, lo que supondrá un recorte de alrededor del 15%. A ello se suman una industria auxiliar de componentes que ha tenido un comportamiento “asintomático” y, en algunos casos, favorable. “Tenemos realidades productivas en nuestra región que han tenido un buen comportamiento en 2025 debido a su capacidad de diversificación”, explicó.

Por ello, Tesier habló abiertamente de “descuadre” entre la estadística de comercio exterior y la realidad industrial, algo que también sospecha el Gobierno de Aragón pero que todavía no ha podido clarificar.

El nuevo marco europeo “rompe” las previsiones

Por otra parte, Tesier dibujó un panorama con sombras –caída demanda europea, costes y regulación–, pero también con datos que, en su opinión, invitan a rebajar el dramatismo. A su juicio, el giro normativo de Bruselas altera los cálculos hechos hasta ahora.

El también presidente de la patronal zaragozana del Metal (FEMZ) situó el foco en el anuncio de la Unión Europea que modifica la hoja de ruta que daba por amortizado el motor térmico a partir de 2035. A su juicio, el cambio es «sustancial» al pasar de un escenario de "supresión del 100% de las emisiones" contemplado en la regulación anterior a un umbral del 90%, que deberán compensar el 10% mediante el uso de acero con bajas emisiones de carbono fabricado en la Unión Europea, o mediante electrocombustibles y biocombustibles.

El nuevo escenario, subrayó, “da un nuevo impulso de vida a la hibridación” y abre la puerta a una “continuidad más allá del 2035” de los motores de combustión. La lectura del dirigente empresarial es que este giro coloca la industrial del automóvil en España y Aragón "en una posición muy competitiva", "aunque algunos no lo vean así", dijo en alusión al rechazo del Gobierno de Pedro Sanchez a que se flexibilice el fin del motor térmico.

El ERE de Mann Hummel

En el plano nacional, Tesier admitió una corrección en la fabricación de vehículos, pero la calificó de contenida dadas las tensiones del mercado, con una caída del 4% respecto a 2024, hasta cerca de 2,3 millones de vehículos. “Se hablan de muchos nubarrones… y, sin embargo, los datos nos van diciendo, año tras año, que somos capaces de capear esas dificultades”, remarcó.

Aun así, enumeró dos grandes fuerzas de presión que operan en paralelo. Por un lado, la contracción de la demanda europea, con entre 2 y 2,5 millones de vehículos menos. Y, por otro, con la irrupción de nuevos actores, especialmente las marcas chinas en el mercado continental. Tesier trazó un paralelismo con olas previas de competencia (marcas japonesas y coreanas) para sugerir que el mercado tiende a reequilibrarse, aunque son "datos importantes" a tener en cuenta.

En el balance anual, admitió un ejercicio “complejo”, pero mejor de lo que se temía. Reconoció, eso sí, que pueden existir problemas “coyunturales e individuales” en empresas concretas, como Mann Hummel, que anunció la semana pasado un ERE para 150 trabajadores. A pesar de estos casos, defendió que no existe una crisis “generalizada” del sector.