Azcón señala "la debacle histórica" del PSOE en Extremadura y marca sus líneas a Vox: "Legalidad, competencias y el mínimo común"
El líder del PP en Aragón insiste en que la campaña electoral será "propia" y quiere que "Núñez Feijóo esté presente"
El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, ha destacado este lunes "la debacle histórica del PSOE" en Extremadura, en las recientes elecciones autonómicas. Unos comicios cerrados con la victoria de la popular María Guardiola, pero también con un importante ascenso de Vox, potencial socio de los conservadores en todo el mapa político. "Legalidad, competencias y el mínimo común", ha resumido Azcón sobre las conversaciones que puedan llegar a darse entre los populares y la ultraderecha para la formación de un Gobierno para Aragón después de las próximas elecciones del 8 de febrero.
Azcón, que ha acudido este lunes a Génova para participar en la Junta Directiva Nacional del PP, ha celebrado "el histórico resultado" de Guardiola. "El PSOE tiene que pensar si necesita una refundación", ha dicho el presidente aragonés sobre los socialistas, pero también ha calificado de "minoritaria" la presencia de Vox, la formación que más ha crecido: "Ellos tienen que decidir si siguen bloqueando o ayudan a los Gobiernos del PP a cambiar Extremadura, Aragón o España". Para el jefe del PP aragonés, "las conclusiones de todos los partidos en estas selecciones son claras y níticas" y "Guardiola seguirá siendo presidenta".
Lo que no ve Azcón por ningún lado es un pacto entre PP y PSOE. "Es imposible hablar con ellos, porque hoy la política buena tiene que ser limpia", ha resumido el presidente aragonés, que ha recordado que el socialismo está "rodeado de corrupción, acoso a mujeres y mentiras". Para el líder del PP en Aragón, las relaciones con el PSOE son "imposibles desde el punto de vista ético": "O el PSOE se refunda o el PSOE desaparece".
Sobre la campaña que pretende organizar el PP en Aragón para las elecciones del 8 de febrero, Azcón ha adelantado que "la campaña se va a parecer mucho a la de Extremadrura" y tiene como objetivo "hablar sobre todo de Aragón". "Quiero que el PP y su líder estén presentes en la campaña", ha asegurado el aragonés sobre la participación de Alberto Núñez Feijóo en la carrera hacia el Pignatelli.
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)
- Llima, el restaurante de Zaragoza donde probar la verdadera paella valenciana: 'El valenciano auténtico te dice el pollo, el conejo y la verdura que toca
- La antigua calle de Zaragoza donde el comercio local resiste a las franquicias
- Así prepara el PSOE Aragón sus listas electorales para el 8F: salen históricos y entrarán los puntales de Pilar Alegría
- El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: 'Hemos reinventado la bola de patata tradicional
- Golpe a la industria del automóvil: Mann Hummel anuncia 150 despidos en su planta de Zaragoza
- Zaragoza vive su amanecer más especial del año: así se ha visto el solsticio de invierno en la calle Mayor