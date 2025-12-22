Caen más de nueve millones de euros en Monzón con otro quinto premio: el 94.273

Aragón ha tenido en este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 una relación especial con los quintos premios. Dos pueblos aragoneses y Zaragoza capital han sido los grandes beneficiados del 23.112, 77.715, 25.412, 60.649 y 94.273 que han traído una lluvia de hasta 25 millones de euros.

La administración de Lotería el Minerín en Andorra, que ya vendió El Gordo en 2023, ha repartido 9 millones de euros, que solamente ha sido superado por el 94.273 que ha traído casi 9 millones y medio a Monzón. La Administración La Alegría, número 1 de esta localidad oscense, situada en la calle San José de Calasanz ha vendido 156 series, es decir, ha repartido 9.360 millones de euros.

Una administración muy premiada

Esta administración de Monzón nació en 1969 de la mano de Fermín Civiac Luna, quien desde sus comienzos consiguió darle la suerte necesaria para atraer grandes premios en la lotería. En 1997 la administración pasa a ser de la hija de Fermín, Pilar Civiac Llop. Quien con la misma magia y “alegría” que su padre, también conoce la felicidad de la gente al saber que es poseedor de un premio gordo de la lotería.

Hay que remontarse al 22 de diciembre de 2004 cuando esta administración ya vendió un quinto premio que era dotado con 48.000 euros a la serie. Al año siguiente, Monzón volvió a ser noticia ya que vendió 110 series del número posterior al Gordo por lo que se repartieron más de 2,4 millones en el Restaurante Cotiella de Campo. La familia Civiac, a la que también pertenece el que fuese presidente de Vox en Huesca, ya no es la propietaria de la administración La Alegría desde el año pasado cuando decidieron jubilarse y traspasarla a unos nuevos dueños.