Las exportaciones aragonesas aumentan un 21,5% anual en el mes de octubre

De acuerdo con los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones aragonesas registraron un destacado incremento interanual del 21,5% en el mes de octubre de 2025, hasta alcanzar un importe de 1.601,4 millones de euros, lo que supone el valor más alto de la serie histórica en un mes de octubre, mientras que en España el aumento fue del 3,3% anual.

Respecto al total de importaciones aragonesas en el mes de octubre, estas experimentaban un destacado aumento del 41,6% interanual hasta quedar en un valor de 2.502,5 millones de euros, el valor más alto de toda la serie histórica. Por su parte, en el agregado nacional las compras al extranjero registraron un incremento del 4,9% anual.

El desglose de las cifras de comercio exterior entre los principales sectores muestra como las actividades económicas más relevantes en ventas exteriores de la Comunidad Autónoma durante el mes de octubre de 2025 fueron las relacionadas con el sector del automóvil (con un valor de las exportaciones de 551,9 millones de euros, que suponen el 34,5% del total), el sector de la alimentación, bebidas y tabaco (con un valor de las exportaciones de 316,1 millones de euros, que suponen el 19,7% del total) y bienes de equipo (con un valor de las exportaciones de 220,4 millones de euros, que suponen el 13,8% del total).

Respecto a las importaciones de Aragón, los sectores económicos que arrojan las mayores cifras en el mismo mes son los siguientes: los bienes de equipo (con un valor de las importaciones de casi 988,7 millones de euros que suponen el 39,5% del total), el sector del automóvil (con un valor de las importaciones de 602,1 millones de euros que suponen el 24,1% del total) y las manufacturas de consumo (con un valor de las importaciones de 378,6 millones de euros que suponen el 15,1% del total).

Como resultado de la evolución de los flujos comerciales en el mes de octubre, Aragón registra un déficit comercial de 901,0 millones de euros, frente al déficit de 448,7 millones de euros anotado en el mismo mes de 2024.

Por su parte, el déficit comercial español en el mes de octubre de 2025 se sitúa en 4.692,9 millones de euros.Por último, la tasa de cobertura de Aragón en el mes de octubre de 2025 se sitúa en el 64,0%, mientras que la tasa registrada por la media española se situó en el 88,6%.