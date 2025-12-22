La Feria de Zaragoza reclama una parada del tranvía en una futura ampliación de la línea

La Feria de Zaragoza vive uno de esos momentos en los que los números acompañan. Tras unos años complicados por las secuelas de la pandemia y los graves daños en sus instalaciones causados por fenómenos meteorológicos extremos –la borrasca Gloria en 2023–, su actividad vuelve a repuntar y ha avanzado en su anhelada diversificación. El debate ya no está solo dentro de los pabellones, sino también fuera. Con un 2025 que cerrará en positivo y una facturación para 2026 que apunta a superar los 13 millones de euros, la institución ferial vuelve a situarse en el centro de la agenda económica de la ciudad y de Aragón. Pero lo hace, también, con una reivindicación clara: el tranvía debe llegar hasta la puerta del recinto en una futura ampliación de la línea hasta Plaza.

Así lo defiende en declaraciones a este diario su director general, Rogelio Cuairán, que subraya una anomalía difícil de justificar. «Somos el único recinto europeo que celebra ferias internacionales y no tiene transporte público a la puerta», recuerda. La demanda no es nueva, pero coge ahora más fuerza en un contexto de crecimiento de los proyectos urbanos que hay en su entorno, como el desarrollo del barrio de Arcosur, donde se prevén construir hasta 17.000 viviendas en la próxima década y llegar a 70.000 vecinos, y la reconversión y reactivación del área comercial de Plaza Imperial.

Trabas jurídicas y políticas del tranvía

Para Cuairán, dejar fuera a la Feria en una futura ampliación de este transporte colectivo hacia Plaza sería «un error estratégico». «Si crece la ciudad a nuestro alrededor y el tranvía no pasa en el recinto, se estaría desaprovechando una oportunidad», insiste. Un mensaje que apunta directamente al futuro modelo de movilidad y al papel que juega esta infraestructura estratégica en Zaragoza y su economía.

No obstante, cabe recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza ha descartado formalmente prolongar el trazado hasta Arcosur –y, por extensión, hacia el entorno del polígono logístico– tras un informe jurídico de la Universidad de Zaragoza que considera inviable modificar las condiciones esenciales de la actual concesión, vigente hasta 2043.

A esas trabas legales se suma la previsión urbanística de que una hipotética extensión de la línea discurra por el nuevo acceso a Plaza que va a construirse a través de la calle Turiaso, como así se ha previsto en su diseño, lo que podría dejar fuera al recinto ferial.

En cualquier caso, el actual gobierno municipal del PP no tiene a día de hoy una apuesta clara por el refuerzo del tranvía, una tibieza que contrasta con el firme respaldo que recibe de la oposición –desde el PSOE y Zaragoza en Común a Vox–, así como entre la mayoría de los zaragozanos. A día de hoy, sin embargo, el proyecto se mueve más en el terreno del estudio de alternativas que en el de la planificación concreta.

Esa es la ambición de cara al futuro de una entidad que está viviendo un proceso de transformación. El balance de 2025 confirma el cambio de etapa. Aunque las cuentas definitivas no se aprobarán hasta el segundo trimestre de 2026, la previsión pasa por superar los 11 millones de euros de ingresos –en torno a un 25% más– y volver a cerrar el año en beneficios.

Balance de 2025 y presupuesto para 2026

A nivel de actividad, el año ha combinado grandes ferias sectoriales con eventos muy especializados y propuestas dirigidas a nuevos públicos. En el primer cuatrimestre se celebraron salones como Smagua (tecnologías hídricas y riego), que cumplió 50 años, o Figan (maquinaría para ganadería), que tuvo más de 60.000 visitantes.

Tras el verano, la programación se abrió a formatos distintos, desde congresos profesionales en el Palacio de Congresos de la Expo –también gestionado por la Feria de Zaragoza– hasta citas como el VolRace Motor Show, un evento automovilístico de alto impacto que atrajo a 20.000 personas en el último fin de semana de ocubre, o el festival de videojuegos OWN, celebrado en noviembre.

«La clave está en abrir el abanico», explica Cuairán. De la maquinaria industrial al motor, de la alimentación para mascotas a los videojuegos, la Feria avanza en la línea marcada por su plan estratégico. El objetivo es diversificar sectores y públicos sin renunciar a sus grandes citas históricas.

Inversiones en el horizonte

Ese cambio de modelo explica también una decisión de gran simbolismo, como ha sido la supresión de la Feria General del Pilar. El certamen nacido en 1941 había quedado, según Cuairán, «desfasado» y «sin atractivo» ni para expositores ni para visitantes. «Todo lo que tenía sentido en una feria general se ha ido sectorizando en grandes ferias especializadas», explica.

El impacto económico global de la actividad ferial se mantiene como uno de sus grandes argumentos. Genera más de 420 millones de euros de media anual, con alrededor del 90% del retorno concentrado en la ciudad de Zaragoza.

El próximo año se presenta especialmente intenso. A la celebración en febrero de la FIMA (maquinaria agrícola), la joya de la corona de todas las citas que organiza, se sumará en abril Smopic (maquinaria de obras públicas, construcción y minería), que apunta a buenas maneras con una superficie expositiva similar a la primera. Además, la Feria lanzará City.360, un nuevo certamen orientado a los retos de los municipios, como las emergencias, la vivienda, la digitalización o los servicios públicos, y en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.

El presupuesto aprobado para 2026 asciende a más de 13 millones de euros, con una previsión de resultado positivo superior a 1,6 millones. En paralelo, la institución ferial trabaja en un plan director de inversiones que todavía no ha sido presentado a su junta rectora, pero que marcará las actuaciones de los próximos años.