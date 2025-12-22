La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores

La próxima FIMA, que celebrará su edición número 44 del 10 al 14 de febrero de 2026, marcará un punto de inflexión. No solo por su tamaño, con nueve pabellones completos y la previsión de crecer, sino por el giro estratégico hacia la tecnología que impulsa la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, la mayor cita expositiva que organiza la institución ferial de Zaragoza. La principal novedad será FIMA Tech, un gran escaparate dedicado a la innovación, la digitalización y los nuevos desarrollos aplicados al sector agroalimentario.

Ese nuevo espacio ha sido clave para una noticia largamente esperada entre los organizadores y visitantes del certamen: la vuelta de John Deere a la feria zaragozana. Según ha podido confirmar este diario, la multinacional estadounidense participará en esta edición dentro del ámbito tecnológico, alineada con una estrategia que prioriza las soluciones digitales, la automatización y la agricultura de precisión frente al modelo clásico de exposición de tractores.

La vuelta de una marca emblemática

Aunque todos los expositores son importantes en la FIMA, en las últimas ediciones se ha echado en falta la presencia de algunas grandes y conocidas multinacionales como John Deere. De ahí, que esta sea una de las consultas recurrentes que se lanzan a los organizadores del certamen.

Preguntado expresamente por el regreso de este gigante estadounidense, una posibildiad que venía sonando con fuerza en el sector, el director de la Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, ha despejado las dudas en declaraciones a este diario. ¿Vuelve John Deere? «Sí, va a tener una participación», afirmó.

«La maquinaria agrícola ya no se entiende sin tecnología», explica. Sensores, software, conectividad y gestión de datos han pasado a ser elementos centrales del sector. El espacio FIMA Tech nace precisamente para dar respuesta a esa transformación y ofrecer un escaparate específico tanto a grandes fabricantes como a startups con nuevos desarrollos.

La apuesta ha tenido un efecto llamada inmediato. «Este pabellón ha servido para atraer a empresas que buscan otro tipo de presencia», reconoce Cuairán. Entre ellas, John Deere, que refuerza así el perfil internacional de una cita considerada la joya de la corona del calendario ferial zaragozano. Otra de las novedades será FIMA Conecta Talento, orientada a impulsar el encuentro entre los jóvenes profesionales y las empresas.

Una feria en crecimiento

La organización espera mejorar los registros de la edición anterior tanto en visitantes –167.564 en la de 2024– como en superficie y número de expositores. Y eso a pesar de que la FIMA 2026 llega en un contexto de incertidumbre para el sector primario, pero, al mismo tiempo, atraviesa un momento de inversión y tecnificación.

Con este enfoque, la Feria de Zaragoza refuerza su posición como uno de los grandes escaparates europeos de la maquinaria agrícola y consolida su transición hacia un modelo ferial donde la innovación y la tecnología ganan protagonismo.

A día de hoy está confirmada la participación de 1.162 marcas expositoras procedentes de 27 países, con presencia de mercados tan diversos como Alemania, Italia, Portugal, Argentina, China, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Estados Unidos o Corea del Sur.