El Gobierno de Aragón busca a 139 sanitarios para cubrir plazas de difícil cobertura: estos son los destinos

La falta de médicos en el medio rural sigue preocupando al sector sanitario. Este lunes en una reunión en la consejería de Sanidad con la mesa sectorial se ha aprobado una nueva oferta pública de empleo de 139 plazas de difícil cobertura para incentivar que facultativos de un total de 19 especialidades hospitalarias de cuatro años de formación mir escojan trabajar en puestos de nueve hospitales públicos situados fuera de la ciudad de Zaragoza. Se trata de la segunda oferta de empleo público extraordinaria destinada a la provisión de puestos de difícil cobertura en el Servicio Aragonés de Salud durante el año 2025.

"Salimos muy satisfechos, aunque en la difícil cobertura los sindicatos están menos contentos", ha reconocido la gerente del Salud, Ana Castillo. Sin embargo, señala que desde la administración pública creen necesario crear "estos nuevos puestos" debido a la necesidad del medio rural y los centros periféricos. "Se consigue con incentivos que sean eficaces", ha considerado.

Como en ocasiones anteriores, los representantes de los trabajadores han votado en contra de este llamamiento. Argumentan que el decreto que permite a facultativos obtener una plaza fija por la vía del concurso de méritos debería ser excepcional y además establece el requisito de permanecer tres años en su destino. “Estamos en contra, porque esta medida debe utilizarse de manera puntual y no reiteradamente, como se está haciendo en Aragón. El Salud debería proponer otras medidas que fidelicen al personal de forma voluntaria y sin crear desigualdades en la vía acceso al empleo público entre el personal”, ha afirmado la presidenta de CSIF Sanidad Aragón, Jessica Fessenden.

Pese a todo, desde el Gobierno de Aragón defienden que ante "la creciente dificultad para atraer y retener personal médico en gran parte del territorio" deber recurrir a una "norma temporal y excepcional" como es el Decreto Ley de Difícil Cobertura 121/2025 que ampara estas ofertas. La regulación permite que aquellos médicos que accedan por concurso de méritos a uno de estos puestos puedan lograr la consideración de personal estatutario fijo cuando hayan transcurrido tres años de trabajo efectivo en el destino escogido.

Esta nueva convocatoria contempla 139 plazas de personal estatutario sanitario licenciado con título de especialista en Ciencias de la Salud, que se cubrirán mediante el sistema de concurso. Se trata de plazas de facultativo especialista de área, esto es, médicos de atención hospitalaria con un itinerario formativo mir de cuatro años.

Los puestos que se convocan por sectores sanitarios son:

-Sector Alcañiz: 23 plazas en el hospital de la citada localidad

-Sector Barbastro: 32 plazas en el hospital

-Sector Calatayud: 18 plazas en el hospital Ernest Lluch

-Sector Huesca: 21 plazas en el hospital universitario San Jorge; 3 en el centro de rehabilitación psicosocial Santo Cristo de los Milagros y otras 3 en el hospital Sagrado Corazón de Jesús.

-Sector Teruel: 31 plazas en el hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel; 4 en el centro de rehabilitación psicosocial San Juan de Dios de Teruel y otras 4 en el hospital San José de la misma ciudad.

El Gobierno de Aragón ha recordado que el pasado 21 de octubre ya se aprobó una primera oferta pública de empleo extraordinaria con 46 plazas de difícil cobertura en los hospitales de Alcañiz, Barbastro, Calatayud y los universitarios San Jorge y Obispo Polanco) de las siguientes especialidades con itinerario mir de cinco años: Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Oncología Médica y Urología.

Para esa convocatoria destacan que se han presentado 133 candidatos para cubrir las 46 plazas ofertadas, lo que ha puesto de manifiesto el interés por este procedimiento. Este proceso se encuentra en fase de resolución pendiente de que se publique el listado provisional de aprobados y excluidos. Le previsión es que en enero se puedan publicar el listado definitivo y realizar el llamamiento de plazas.

Ahora, se ha presentado en la última mesa sectorial del año esta segunda oferta pública, que vuelve a surgir por la necesidad de reforzar la dotación de profesionales en áreas críticas. Esta nueva oferta, compuesta por 139 plazas, deberá ser aprobada por Consejo de Gobierno para que luego continué con los trámites administrativos habituales en estos procesos.

La mesa sectorial de sanidad, compuesta por representantes de la administración sanitaria autonómica y de los sindicatos CEMSATSE, CSIF, CCOO, UGT y FTPS.