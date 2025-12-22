La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo

La Guardia Civil continúa las labores de búsqueda de un montañero en el Parque Natural del Moncayo, iniciada la tarde de ayer. Poco antes de las seis de la tarde un familiar del montañero dio aviso a la Guardia Civil comunicando que esta persona salió el sábado a realizar el ascenso al Pico Moncayo con la intención de pasar la noche en dicho lugar. Según la información recabada esta persona había quedado con un grupo de montañeros el domingo por la mañana en el Parque Natural del Moncayo y, al no localizarle, informaron de su desaparición.

Desde el mismo momento que se recibió el aviso se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Tarazona quienes iniciaron la búsqueda a pie por la zona, con unas condiciones meteorológicas adversas, no logrando localizarlo durante la jornada de ayer. En estos momentos el dispositivo continúa con especialistas del GREIM realizando búsqueda a pie por el Parque Natural, además de haberse activado el helicóptero de Guardia Civil que ya ha sobrevolado la zona, pero las condiciones meteorológicas son adversas, no pudiendo continuar de manera continuada, aunque se irá incorporando cuando la meteorología lo permita. El montañero desaparecido es un varón de 69 años que reside en Utebo.