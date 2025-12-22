El joven de Los 6 de Zaragoza con problemas de salud mental ya está siendo tratado en un centro de día

La plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” ha emitido un comunicado en el que informan de la concesión de una plaza en un Centro de día del Servicio Aragonés de Salud para el tratamiento de los problemas de salud mental de Imad, uno de los condenados a prisión. Este avance se ha realizado con cinco meses de demora tras la aprobación judicial para que el joven zaragozano tuviera un tratamiento específico fuera de de la cárcel, a raíz de ser diagnosticado psiquiátricamente durante su estancia en el centro penitenciario de Zuera.

Desde la plataforma denuncian que “existen grandes deficiencias estructurales en la atención a personas con salud mental delicada, con un menosprecio hacia quienes sufren estos problemas”. “Pero todavía es más grave en el caso de la población reclusa, constituyendo un elemento más de castigo a quienes son encerrados en las prisiones”, recalcan. “En el caso de Imad, además, se suma el sufrimiento derivado del racismo estructural presente en el sistema penitenciario”, concluyen.

Este tratamiento en el centro de día se realiza mientras permanece Imad en segundo grado penitenciario, ya que en repetidas ocasiones se le ha denegado el tercer grado, algo que la plataforma denuncia públicamente.

El pasado sábado 6 de diciembre se cumplieron 600 días desde la entrada en prisión los condenados. El comunicado afirma que “no es de recibo que el Gobierno de coalición no aplique a Daniel e Imad la misma medida de indulto que tomaron con Adrián y Javitxu en septiembre”. “Son las mismas detenciones aleatorias, el mismo proceso judicial y las mismas sentencias injustas, por lo que el Gobierno debe poner en libertad de manera inmediata a Imad y Daniel”, sentencian.

Por último, la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” asegura que seguirá adelante con la campaña por la libertad de todos los jóvenes en prisión, así como por la derogación de la Ley Mordaza y por una reforma no punitiva del Código penal. También seguirá recaudando dinero para hacer frente a la gran condena económica, que alcanza los 200.000€ en total.

La condena que se impuso a los cuatro jóvenes en prisión de los 6 de Zaragoza asciende a 4 años y 9 meses de cárcel por manifestarse en enero de 2019 ante los discursos de odio lanzados durante un mitin de VOX. Una condena que llegó tras 5 años de proceso judicial culminado con la condena del Tribunal Supremo y que ha generado miles de muestras de solidaridad en forma de firmas en apoyo al indulto, aportaciones económicas, mensajes en redes sociales y participación en manifestaciones y concentraciones en todo el Estado.