Maíllo (IU) señala que la izquierda sigue dialogando para intentar ir unida en Aragón

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha señalado este lunes que las fuerzas de izquierda en Aragón siguen dialogando a contrarreloj para intentar confluir en unidad a las elecciones autonómicas adelantadas al mes de febrero, cuyo plazo de presentación de coaliciones acaba este viernes.

En rueda de prensa celebrada en Sevilla, Maíllo ha insistido en que el interés de su formación es el confluir en unidad con el resto de partidos del espacio con el fin de construir una propuesta política "que genere una movilización llena de esperanza y aspiraciones" para "romper lo que en Extremadura ha sido un fracaso", el adelanto electoral.

Ha agregado que se mueven en una "situación de expectativa" en Aragón y que en estos momentos las conversaciones se mantienen para poder inscribir una posible coalición electoral antes del 26 de diciembre, fecha límite para ello.

Igualmente, Maíllo ha asegurado que no existe "ningún veto", tal y como ha denunciado la Chunta Aragonesista en fechas recientes, pidiendo "un trabajo por la unidad" y no una batalla por "ganar el dato comunicativo vinculado a unas legítimas aspiraciones políticas".

En ese diálogo, ha dicho, "se pide respeto y visibilidad de todas las partes y un proyecto político vinculado al territorio" y ha apuntado que las realidades son diferentes en cada territorio, por lo que lo mismo que ha ocurrido en Extremadura puede o no suceder en Aragón u otras comunidades con elecciones previstas en los próximos meses, como Castilla y León o Andalucía.

"Si se puede conseguir, sería una buena noticia, y si no, hay disponibilidad a cierta solvencia en cuanto que el mapa electoral en Aragón no castiga tanto la fragmentación como puede ocurrir en otras comunidades", ha remarcado el coordinador federal de IU.

Balance del año en positivo

Desde IU seguirán apostando por propuestas unitarias "que deben vincularse al trabajo apegado al territorio" como ha sucedido en Extremadura, donde la coalición Unidos por Extremadura ha mejorado sus resultado electorales de 2023 ascendiendo hasta siete escaños -actualmente tenía cuatro-.

Ello, según Maíllo, es fruto de un "cambio en el estado de ánimo en la izquierda" que ha visto en este año que cierra, gracias en gran parte a las movilizaciones en defensa de los servicios públicos como la sanidad o por la gestión de los incendios forestales hecha por gobiernos autonómicos del PP.

Asimismo, ha puesto como "una de las claves" para el año 2026 llamar a la acción: "No es momento para el manual de resistencia (...), hay que lanzar una propuesta política audaz en términos de vivienda".