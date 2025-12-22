Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad AragónComprobar Lotería de NavidadAndrada Real ZaragozaDesaparecido MoncayoAvenida NavarraBimba y LolaBarrio Zaragoza
instagramlinkedin

Maíllo (IU) señala que la izquierda sigue dialogando para intentar ir unida en Aragón

El líder nacional de la formación progresista pide "generar una movilización que llene de esperanza y aspiraciones"

El líder nacional de IU, Antonio Maíllo, este lunes en rueda de prensa.

El líder nacional de IU, Antonio Maíllo, este lunes en rueda de prensa. / EUROPA PRESS / FRANCISCO J. OLMO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha señalado este lunes que las fuerzas de izquierda en Aragón siguen dialogando a contrarreloj para intentar confluir en unidad a las elecciones autonómicas adelantadas al mes de febrero, cuyo plazo de presentación de coaliciones acaba este viernes.

En rueda de prensa celebrada en Sevilla, Maíllo ha insistido en que el interés de su formación es el confluir en unidad con el resto de partidos del espacio con el fin de construir una propuesta política "que genere una movilización llena de esperanza y aspiraciones" para "romper lo que en Extremadura ha sido un fracaso", el adelanto electoral.

Ha agregado que se mueven en una "situación de expectativa" en Aragón y que en estos momentos las conversaciones se mantienen para poder inscribir una posible coalición electoral antes del 26 de diciembre, fecha límite para ello.

Igualmente, Maíllo ha asegurado que no existe "ningún veto", tal y como ha denunciado la Chunta Aragonesista en fechas recientes, pidiendo "un trabajo por la unidad" y no una batalla por "ganar el dato comunicativo vinculado a unas legítimas aspiraciones políticas".

En ese diálogo, ha dicho, "se pide respeto y visibilidad de todas las partes y un proyecto político vinculado al territorio" y ha apuntado que las realidades son diferentes en cada territorio, por lo que lo mismo que ha ocurrido en Extremadura puede o no suceder en Aragón u otras comunidades con elecciones previstas en los próximos meses, como Castilla y León o Andalucía.

"Si se puede conseguir, sería una buena noticia, y si no, hay disponibilidad a cierta solvencia en cuanto que el mapa electoral en Aragón no castiga tanto la fragmentación como puede ocurrir en otras comunidades", ha remarcado el coordinador federal de IU.

Balance del año en positivo

Desde IU seguirán apostando por propuestas unitarias "que deben vincularse al trabajo apegado al territorio" como ha sucedido en Extremadura, donde la coalición Unidos por Extremadura ha mejorado sus resultado electorales de 2023 ascendiendo hasta siete escaños -actualmente tenía cuatro-.

Ello, según Maíllo, es fruto de un "cambio en el estado de ánimo en la izquierda" que ha visto en este año que cierra, gracias en gran parte a las movilizaciones en defensa de los servicios públicos como la sanidad o por la gestión de los incendios forestales hecha por gobiernos autonómicos del PP.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, ha puesto como "una de las claves" para el año 2026 llamar a la acción: "No es momento para el manual de resistencia (...), hay que lanzar una propuesta política audaz en términos de vivienda".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
  2. El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)
  3. Llima, el restaurante de Zaragoza donde probar la verdadera paella valenciana: 'El valenciano auténtico te dice el pollo, el conejo y la verdura que toca
  4. La antigua calle de Zaragoza donde el comercio local resiste a las franquicias
  5. Así prepara el PSOE Aragón sus listas electorales para el 8F: salen históricos y entrarán los puntales de Pilar Alegría
  6. El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: 'Hemos reinventado la bola de patata tradicional
  7. Golpe a la industria del automóvil: Mann Hummel anuncia 150 despidos en su planta de Zaragoza
  8. Zaragoza vive su amanecer más especial del año: así se ha visto el solsticio de invierno en la calle Mayor

Estos son los cinco vecinos ganadores de la distinción de Zaragozanos Ejemplares de este año por su comportamiento modélico

Estos son los cinco vecinos ganadores de la distinción de Zaragozanos Ejemplares de este año por su comportamiento modélico

Monzón también salta de ‘Alegría’ con 9,4 millones: "Los vecinos están eufóricos"

Monzón también salta de ‘Alegría’ con 9,4 millones: "Los vecinos están eufóricos"

Aragón vuelve a crecer más de lo previsto y superará a España en 2026 por las grandes inversiones

Caen más de nueve millones de euros en Monzón con otro quinto premio: el 94.273

Caen más de nueve millones de euros en Monzón con otro quinto premio: el 94.273

El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial

El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial

Saica amplía su red de recuperación en España con parte del negocio de FCC Ámbito

Saica amplía su red de recuperación en España con parte del negocio de FCC Ámbito

Encuentran muerto al montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo

Encuentran muerto al montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo

¿Has perdido o te han robado el décimo en Zaragoza?: Esto tienes que hacer para cobrar tu premio

¿Has perdido o te han robado el décimo en Zaragoza?: Esto tienes que hacer para cobrar tu premio
Tracking Pixel Contents