Minerín, en Andorra (Teruel), vuelve a repartir millones en la Lotería de Navidad: "Teníamos muchas señales de que iba a tocar"

El 23.112. Con este número juegan cada semana muchos vecinos de Andorra, Teruel, que este lunes han visto por fin premiada su insistencia puesto que este número ha sido premiado con un quinto premio de la Lotería de Navidad. "Estoy muy emocionada y muy nerviosa", explica la lotera de la administración, situada en la calle San Jorge de esta localidad y a la que se le conoce como Minerín.

"Es un número fijo que jugamos semanalmente en la administración y lo compra mucha gente. Ha estado muy repartido y lo hemos estado vendiendo hasta el final. Ayer estuvo comprándolo gente y no hemos devuelto nada. Teníamos un presentimiento, había muchas señales, es como si supiéramos que nos iba a tocar. Por eso hemos vendido muchos números a amigos y familiares", explica Clara, una de las vendedoras de la administración.

"Es que había señales por todos lados", insiste y explica que el número lo jugaban tanto asociaciones como particulares que lo compran todas las semanas. No es la primera vez que esta administración de Lotería reparte suerte en Navidad. En 2022 vendieron el quinto premio de la Lotería de Navidad (36.142); en 2023 fue el Gordo de la Navidad, el 88.008, y dos quintos (43.353 y 88.979); y en 2024 fue también un quinto premio, el 60.622.

Según recuerdan además las responsables de esta administración de Andorra, desde su mostrador se ha repartido suerte a lo largo de la historia de los sorteos navideño. En 1983 repartió el primer premio del Niño, con el número 49.612, dejando una cifra histórica de 4.000 millones de pesetas.