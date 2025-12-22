Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Monzón también salta de ‘Alegría’ con 9,4 millones: "Los vecinos están eufóricos"

La administración que se encuentra junto a la estación de autobuses celebra un quinto premio “muy repartido” entre clientes de toda la vida

Las loteras de la administración de Monzón, este lunes.

Las loteras de la administración de Monzón, este lunes. / Pablo Ibáñez

David Chic

David Chic

Monzón

Mucha emoción en una mañana inesperada y millonaria. La administración de lotería ‘La Alegría’ de Monzón, que se encuentra junto a la estación de autobuses, está celebrando este lunes de sorteo navideño un quinto premio “muy repartido” que deja 9,4 millones entre clientes de toda la vida

La trabajadora de la administración, Anabel Castro, se muestra entusiasmada por la posibilidad que ha tenido tras doce años de trabajo de haber repartido 1.560 décimos del número 94273 un auténtico clásico del establecimiento que tiene su propia historia.

Desde hace muchos años los clientes del ya cerrado bar Bailo lo jugaron con devoción, hasta el punto de que siguieron comprándolo en ventanilla cuando se dejó de repartir en el local tras la jubilación de su dueño.

Además, los trabajadores de la fábrica Serrat de Castejón del Puente se abonaron al mismo. Y allí las celebraciones también han sido dignas de consideración y por esa rama le ha llegado a Castro un pellizco ya que su marido lo estaba jugando. “Suerte que lo ha comprado, porque a veces se le olvida”, bromea.

La empleada Tania Ricoll ha sido una de las afortunadas con los 6.000 euros por décimo agraciado. "Prácticamente había comprado todo el mundo", celebra. Uno de sus compañeros está organizando su boda y será una ayuda bien recibida. "Es un momento de felicidad muy compartida", explica mientras brindan en común.

Las ventas también han llegado al bar Trébol y al campo de tiro, gracias a lo cual habrá sido un número viajero ya que se ha vendido en los últimos días en varios torneos. “Hemos recibido durante toda la mañana a mucha gente que ha venido a felicitarnos”, asegura con alegría.

“Está siendo un momento muy bonito, la gente está eufórica”, señala. Un sentimiento al que se suman también las personas que no han recibido premio pero que comparten la felicidad.

