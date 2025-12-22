Oferta de Empleo Público en Aragón: estas son las 1.422 plazas de oposición en Medicina y Enfermería

La Mesa Sectorial de Sanidad, compuesta por representantes de la administración sanitaria autonómica y de los sindicatos CEMSATSE, CSIF, CCOO, UGT y FTPS, ha aprobado este lunes 22 de diciembre una oferta extraordinaria de empleo público para estabilizar 1.422 plazas en el Salud. Se trata de una medida destinada a reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad de las plantillas en el sistema sanitario público aragonés.

El pasado 7 de julio, se consolidaron 1.422 plazas que hasta entonces estaban ocupadas de forma temporal. La oferta extraordinaria de empleo que sale adelante hoy constituye un instrumento clave para avanzar en los objetivos de reducción de la interinidad y mejora de la calidad asistencial.

La propuesta presentada por el Salud ha contado con el apoyo de todos los sindicatos. La iniciativa se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, ya que la aprobación de esta Oferta de Empleo Público garantiza el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Asimismo, responde a un claro interés general: la estabilización del empleo temporal, identificando de forma precisa los fines perseguidos y empleando el mecanismo más adecuado para su consecución, de acuerdo con el artículo 70.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

175 plazas de Medicina y 513 de Enfermería

Entre estas 1.422 plazas se incluyen un total de 104 para facultativos especialistas de área (FEA), que son médicos de distintas especialidades hospitalarias. Por primera vez se ofertan desagradadas por especialidad tal y como habían solicitado los sindicatos. Además de estos 104 puestos, se ofertan otros 41 de medicina de familia, 7 para puestos de médicos de servicios de urgencias hospitalarias, otras 20 para plazas de médicos de Urgencias y Emergencias y 3 de Pediatría de Atención Primaria (otras 6 plazas de Pediatría se destinan a Atención Hospitalaria y se incluyen en el primer grupo de 104 plazas de FEA).

También se incluyen en esta OPE 439 puestos de enfermería y otras 74 de distintas especialidades para esta categoría profesional: 16 de Enfermería Familiar y Comunitaria; 14 de Enfermería Geriátrica; 21 para Enfermería Pediátrica y otras 23 para Enfermería especializada en Salud Mental. Otros 7 puestos se reservan para puestos de matrón.

En otras categorías profesionales, el mayor número de plazas convocadas se concentra en: técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (328); celadores (86); auxiliar administrativos (72); administrativos (38); técnico superior de laboratorio de diagnóstico clínico (38) y fisioterapeuta (32)

En esta legislatura se han aprobado ya cuatro Ofertas de Empleo Público del Salud: la primera, en noviembre de 2023, con 1.020 plazas; la segunda, en abril de 2024, con 509; el pasado julio se aprobó una tercera con 1.318 plazas y ahora salen adelante otras 1.422. Todas estas ofertas han recibido el visto bueno de la Mesa Sectorial de Sanidad. En total, suman 4.269 plazas. A este número hay que añadir las plazas ofertadas según el decreto extraordinario de difícil cobertura que afecta a 46 puestos médicos, en una primera tanda, y otras 139, previsto aprobar en el próximo enero.

Turnos y guardias

Por otro lado, en la mesa sectorial de Sanidad también se han acordado distintas instrucciones para regularizar en el Salud el pago de los turnos, las guardias telefónicas y telemáticas y los turnos de 12 y 24 horas.

Estos acuerdos refuerzan el compromiso del Salud con la mejora continua de la atención sanitaria, la sostenibilidad organizativa y el bienestar de sus profesionales.