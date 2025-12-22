Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad

Cuando las agujas del reloj habían pasado las 10.30 horas, dos niñas de San Ildefonso han sacado en el Teatro Real de Madrid el 23.112, el primero de los tres quintos premios de la Lotería de Navidad que, junto al 60.649 y al 77.715, han dejado más de 14 millones de euros en varios puntos de Aragón en poco más de media hora.

La administración de San Jorge, en Andorra, ha sido el principal punto de venta, con 150 series vendidas y 9 millones de euros. Se trata de un punto donde en 2023 se vendió el Gordo y que lleva cuatro años repartiendo, mínimo, un quinto premio.

En el Coso 79-81 se han vendido 20 series, 1,2 millones de euros, y en Domingo Ram 25 otra serie (60.000 euros), en la capital aragonesa, también se han vendido varios décimos de este número.

Otros dos quintos premios

Y apenas unos minutos después, las dos mismas niñas que habían sacado el número anterior han repetido con un segundo quinto premio, el 60.649, que ha vendido otras dos series, una en Fraga (avenida Madrid 42 bis), y nuevamente en el Coso zaragozano, en este caso en la administración del número 23. Además de un décimo suelto en Huesca (Porches de Galicia). Es decir, 126.000 euros en total.

Y el 77.715, otro quinto premio, ha dejado 3,6 millones de euros en la calle La Salina, cerca de la plaza Europa de Zaragoza, ya que ha vendido hasta 60 series. En Benasque también se ha vendido un décimo.

Los quintos premios tienen una recompensa de 60.000 euros la serie y 6.000 euros el décimo.