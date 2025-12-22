Reacciones a las elecciones de Extremadura en Aragón: el PSOE dice que sus datos "distan mucho de lo que pasó ayer"

El día después de las elecciones en Extremadura marca el inicio de la semana política en Aragón, donde todos los partidos siguen analizando unos resultados que son la antesala del anticipo electoral del 8F. Desde la euforia del PP de Jorge Azcón al rechazo del PSOE de que los resultados en la comunidad autónoma se parezcan en algo a la debacle socialista en Extremadura, los grupos de izquierda llaman a sacar aprendizajes para la cita electoral.

El presidente de Aragón y candidato del PP al 8F, Jorge Azcón, que ha acudido este lunes a Génova para participar en la Junta Directiva Nacional del PP, ha celebrado "el histórico resultado" de María Guardiola, a pesar de que solo ha logrado subir un diputado y se queda, todavía, a cuatro de la mayoría absoluta que buscaba.

"El PSOE tiene que pensar si necesita una refundación", ha dicho el presidente aragonés sobre los socialistas, pero también ha calificado de "minoritaria" la presencia de Vox, la formación que más ha crecido en Extremadura, que duplica diputados: "Ellos tienen que decidir si siguen bloqueando o ayudan a los Gobiernos del PP a cambiar Extremadura, Aragón o España". Para el jefe del PP aragonés, "las conclusiones de todos los partidos en estas elecciones son claras y nítidas" y "Guardiola seguirá siendo presidenta".

"Los datos del PSOE Aragón distan de lo que pasó ayer"

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha sido el encargado de dar la cara después del batacazo extremeño. Y lo ha hecho defendiendo que Aragón y Extremadura, y los candidatos, no son lo mismo. "Los datos que tiene el PSOE Aragón distan mucho de lo que pasó ayer", ha asegurado. "Evidentemente tomamos nota, pero en esta campaña electoral el PSOE quiere hablar de los problemas reales de los aragoneses, allá donde vivan. Queremos hablar de esos problemas y plantearles soluciones frente al abandono de los últimos dos años y medio del PP", ha expresado Sabés.

El portavoz socialista ha calificado de "fracaso" la estrategia del PP de adelantar eleccdiones "porque ahora tienen todavía más dependencia de Vox". "Abrir las puertas a la ultraderecha es lo que ha hecho el PP de Extremadura y esperamos que el resultado en Aragón sea muy diferente", ha expresado Sabés.

Y ha avanzado que la campaña del PSOE será "de calle, explicando nuestro proyecto y cómo revertir los recortes y privatizaciones de Azcón y vamos a intentar movilizar al máximo a la ciudadanía". "Aquí se juega un Gobierno autonómico que para nosotros es muy importante", ha insistido Sabés, que ha recalcado que el interés del PP con este adelanto electoral no era Aragón, porque "no fue Azcón quien decidió convocar elecciones, sino Feijóo en su estrategia a nivel nacional".

En Vox Aragón, la sensación es radicalmente diferente. "Los ciudadanos extremeños han manifestado que quieren mayor presencia del programa de Vox en su vida diaria", ha resumido el portavoz en las Cortes, Alejandro Nolasco, que ha considerado que su partido es "el ganador real de estas elecciones", en las que la ultraderecha "se ha impuesto a toda la maquinaria del bipartidismo que acusa de bloqueo". Nolasco ha asegurado que "no se va a defraudar a los votantes" y ha aseverado que "Vox no cambia el discurso en función de la comunidad autónoma". Y un aviso al PP de Jorge Azcón: "Vamos a seguir creciendo, lo comprobaremos en Aragón".

Jorge Pueyo e Isabel Lasobras, ayer, en el Comité Nazional de CHA. / Laura Trives

A la izquierda, "señal de alerta democrática"

La izquierda a la izquierda del PSOE también saca lecturas de las elecciones en Extremadura. Cada uno, la suya. Desde CHA, su secretaria general Isabel Lasobras asegura que el resultado es "una señal clara de alerta democrática, un decisivo toque de atención para que no se repitan en las próximas elecciones de febrero en Aragón este tipo de mayorías parlamentarias".

Para Lasobras, el próximo 8 de febrero "tenemos que participar el próximo para evitar repetir gobiernos que ahonden en la brecha social y territorial, con más políticas de derechas". Y ha defendido que, desde CHA, "seguiremos trabajando por una alternativa aragonesista y de izquierdas, capaz de defender nuestros servicios públicos".

Desde Podemos Aragón, su coordinador Ricard Mitjana señaló que "la coalición que crea confianza en el electorado es la de Podemos e IU" y defendió que es clave "una coalición que plante cara a las posturas más empobrecedoras de la derecha".

Para la coordinadora autonómica de IU Aragón, las elecciones extremeñas son un "evidente fracaso del PP y de María Guardiola para alcanzar la mayoría absoluta y que se evidencia una mayor dependencia de Vox". Asimismo, Marta Abengochea considera que es "un aviso a navegantes en Aragón: ya hemos dicho que puede darse un escenario parecido por la irresponsabilidad de Azcón".

Además, felicitan a la candidatura de Unidas por Extremadura y aprovecha para señalar que es "imprescindible la unidad de la izquierda en Aragón". Como aviso a navegantes, también, Abengochea subraya que "no es tiempo de deshojar la margarita o de esperar propuestas sino que tenemos que arremangarnos y construir una unidad que entendemos que es posible" en Aragón, en clara alusión a Chunta Aragonesista.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, en las Cortes. / CORTES DE ARAGÓN

El PAR avisa de que "todo seguirá igual"

El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, se ha mostrado convencido de que las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero no cambiarán la escena política aragonesa, y que Azcón se verá abocado a reeditar el pacto suscrito al inicio de la legislatura anterior con Vox.

"Para este viaje no hacían falta alforjas", ha dicho, en referencia crítica a las convocatorias de elecciones autonómicas promovidas por el PP. Y tras cuestionarse el gasto de 4 millones de euros en Aragón para "repetir unas elecciones que no cambian nada", el responsable político ha advertido que el crecimiento de Vox en la comunidad hará aún más dependiente la región de las decisiones que tome la dirección nacional de esta formación.

Para Aragón Existe, su portavoz Tomás Guitarte se ha mostrado "alarmado" por el crecimiento de Vox y ha defendido que "la alternativa es el apoyo masivo a Aragón Existe -Teruel Existe". "Esto no va de derecha o de izquierda sino que va de Aragón", defendió Guitarte.