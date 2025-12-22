Transportes licita la mejora de la eficiencia energética de diversos enlaces de carreteras en Aragón

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 702.485,85 euros un contrato para mejorar de la eficiencia energética de la instalación de iluminación a cielo abierto de diversos enlaces en carreteras en cuatro nodos de la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Autónoma de Aragón. En concreto, se actuará en los enlaces de la N-260 en Fiscal, la N-330 en Guasa, la N-240 en Tierz y la N-234 en la entrada sur de Teruel, en las provincias de Teruel y Huesca.

Para mejorar las instalaciones de iluminación en estas carreteras, se analizará la instalación actual, se sustituirá el cableado existente y se reemplazarán las luminarias actuales por luminarias LED, tecnología que se caracteriza por su bajo consumo energético. Asimismo, se implementarán los sistemas de control necesarios para su correcto funcionamiento.

En concreto, los enlaces en los que se llevará a cabo esta renovación de los sistemas de alumbrado se localizan en los siguientes puntos: en el kilómetro 464 de la carretera N-260, tramo situado entre dos rotondas en el término municipal de Fiscal; en el kilómetro 204,5 de la carretera N-240, en la glorieta de desvío hacia Tierz; en el kilómetro 424,108 de la autovía A-23, final de la misma en su entrada a Jaca y enlace con la N-330 (Guasa), y entre los kilómetros 116 y 117 de la carretera N-234, entrada sur a Teruel.

Para la renovación del sistema de alumbrado se ha proyectado el diseño de una instalación de alumbrado mediante el uso de la tecnología LED, actuando sobre las siguientes instalaciones: sistema de alumbrado vial, cuadros y circuitos eléctricos de alimentación de alumbrado, canalización de distribución de circuitos de alumbrado y adaptación de los cuadros eléctricos de baja tensión.

Con esta actuación, se consigue mejorar la seguridad viaria en intersecciones o enlaces en zonas periurbanas en donde se produce una confluencia ente diferentes tipos de tráfico, el de largo y el de corto recorrido. Además, se consigue reducir la huella de carbono al implementar iluminación con tecnología LED, siendo menos demandante de energía eléctrica que las instalaciones existentes.