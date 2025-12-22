UAGA reclama la activación de la ‘vendimia en verde’ para reducir la producción de uva y evitar el aumento de existencias de vino en las bodegas

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha reclamado al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón la activación de la ‘vendimia en verde’ como medida para reducir la producción de uva y evitar el aumento de existencias de vino en las bodegas ante la crisis que atraviesa el sector vitivinícola.

Una petición que el sindicato agrario basa en la crisis estructural y económica que arrastra el sector del vino, derivada de la saturación del mercado que, desde la pandemia y el cierre de bares y restaurantes, se ha agravado y está afectando de forma significativa tanto a viticultores como a bodegas.

Ante esta situación, la organización agraria solicita que se active la ‘vendimia en verde’ para la próxima campaña, una medida que debe ser solicitada formalmente por la administración autonómica al Ministerio de Agricultura antes del 15 de enero de 2026.

Esta actuación, explica UAGA, permitiría eliminar los racimos antes de su maduración con el objetivo de regular la oferta y la demanda y evitar que se sigan acumulando existencias de vino.

La ‘vendimia en verde’ está recogida en la Intervención Sectorial del Vitivinícola (ISV), un programa europeo de ayudas enmarcado en la Política Agrícola Común que apoya al sector del vino para mejorar su competitividad, sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Entre sus objetivos figura precisamente la regulación de la producción mediante la eliminación anticipada de uva, además de financiar inversiones en bodegas, promoción en terceros países, reestructuración de viñedos y medidas medioambientales.

La organización recuerda que ya en diciembre de 2024 solicitó la activación de esta medida, pero no fue atendido por la administración. Ante la persistencia de los problemas, la organización volvió a insistir a principios de diciembre de este año en una reunión con la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, para trasladarle la importancia de no desaprovechar esta posibilidad.

Según datos de octubre de 2025 del sistema INFOVI, en los tres primeros meses de la campaña 2025/26 la producción de vino se redujo un 8,1 %, hasta los 27,48 millones de hectolitros, mientras que las existencias finales de vino y mosto descendieron un 7,4 %, hasta los 54,7 millones.

Además, la estimación del consumo nacional de vino cayó un 3,2 %, hasta los 9,5 millones de hectolitros.

Ante estas cifras, UAGA-COAG considera justificada la activación de la ‘vendimia en verde’ para evitar que los viticultores se vean obligados a vender la uva por debajo de los costes de producción o a dejar la cosecha en el campo por falta de rentabilidad