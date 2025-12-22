Zaragoza se prepara para optar a la Agencia Estatal de Salud Pública: ¿con qué requisitos cumple para ser la sede?

A principios de septiembre, y como ya había hecho en previas ocasiones el consejero de Sanidad del Gobierno de Jorge Azcón, José Luis Bancalero, aseguraba que Zaragoza estaba en el «mejor de los puestos» en la carrera por la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap). Entonces todavía no se habían hecho públicos los requisitos que debían cumplir las candidatas, pero el líder del departamento ya señalaba a las conexiones ferroviarias o al singular edificio que le daría acogida, el Pabellón de Aragón, como puntos a favor de la ciudad. Ahora, con las condiciones ya reveladas, todo parece confirmar que la capital aragonesa optará a hacerse con la sede al cumplir con la gran mayoría de ellas.

El requisito que podría suponer un mayor reto para la candidatura de Zaragoza es la urgencia de que la Aesap se ponga en marcha lo antes posible, ya que en el edificio que albergaría las instalaciones, que es el Pabellón de Aragón, tendrían que acometerse obras de mejora. Sin embargo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la ciudad sorteará este bache porque, mientras se adapten los espacios, se ofrecerá una sede alternativa para acoger a los trabajadores. Se trata de un ajuste fundamental para cumplir con los criterios del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ya que el BOE señala que «se considera imperativo que la Agencia Estatal de Salud Pública comience a funcionar a la mayor brevedad posible».

La Aesap fue creada mediante la Ley 7/2025, de 28 de julio, dándole naturaleza jurídica de agencia estatal. Esta Ley ha impuesto el plazo seis meses para que el Gobierno apruebe el Estatuto de la Agencia y debido al interés para la salud pública, el texto afirma que «es necesario que la sede quede fijada lo antes posible, con objeto de contribuir lo antes posible al reforzamiento de las capacidades del Estado para hacer frente a futuras emergencias sanitarias».

A nivel de infraestructuras, otro de los requisitos a los que se debe ajustar la futura sede de la Aesap es contar con cerca de 4.000 metros cuadrados de espacio adaptado para los trabajadores, condición con la que sí cumple el Pabellón de Aragón de la zona Expo.

Más allá de los espacios, la conectividad de la ciudad aspirante es también uno de los criterios principales. Así, se valora de forma positiva que la candidata tenga una red de acceso a medios de transporte público, tanto aéreos como ferroviarios y por carretera. Zaragoza se ajusta a este criterio gracias a sus enlaces con otros puntos del país y, sobre todo, a su rápida conexión con ciudades como Madrid o Barcelona. Es precisamente este uno de los puntos a los que ha hecho referencia Bancalero en reiteradas ocasiones para poner en valor la candidatura de la capital aragonesa.

Con esta conexión vía AVE con Madrid y Barcelona también se cumple otro de los criterios más importantes para ser la sede: la cercanía a aeropuertos internacionales con destinos prioritarios a Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul, ciudades que albergan las principales contrapartes europeas y globales de la Agencia (OMS, ECDC, Comisión Europea, etc.), donde además España ejercerá su representación. La terminal de vuelos de Zaragoza no cumple con este requisito en su totalidad, ya que solo tiene conexión directa con la capital de Bélgica, pero sí lo hacen Madrid y Barcelona, a las que se puede llegar en menos de dos horas.

Asimismo, el BOE marca que «la Agencia deberá establecer relaciones fluidas e intensas con centros equivalentes de otras regiones, como el Centro de Control de Enfermedades de África, el de los EEUU, los de China y la India y participará en las reuniones técnicas asociadas tanto a las presidencias de turno de la UE, del G20 y de la OMS que puedan desarrollarse en otras ciudades». Se valora también un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler para los empleados que se trasladen.

Durante su primer año, la Aesap necesitará unos sesenta empleados públicos entre funcionarios, laborales y puestos de alta dirección, aunque tiene previsto un horizonte de 300 trabajadores, cuya provisión será paulatina y dependerá de las disponibilidades presupuestarias y de la plantilla que se apruebe en su contrato plurianual de gestión.

El plazo para la presentación de candidaturas se abrió el 17 de diciembre, con la publicación de la normativa en el BOE, y se cerrará el 17 de enero. Entonces, el Gobierno de Aragón deberá haber presentado ya la candidatura de Zaragoza, un proceso que no tendría por qué verse afectado por el adelanto electoral al tratarse de una adjudicación estatal.

La candidatura se debe presentar a través de la web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha habilitado una sede electrónica para el envío de las solicitudes, según se desprende del informe de la Comisión consultiva para la determinación de la sede publicado en el BOE junto al procedimiento para la determinación de la sede.