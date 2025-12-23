Andoni Corrales lleva a Podemos a los tribunales por la falta de primarias en Aragón

Andoni Corrales, portavoz de la agrupación parlamentaria de Podemos en las Cortes de Aragón, ha anunciado que trasladará a los tribunales aragoneses la denuncia por la falta de primarias en su partido de cara a las elecciones anticipadas del 8 de febrero. Así lo ha anunciado en su intervención en la sesión de la Diputación Permanente de las Cortes celebrada este miércoles, donde ha expresado su preocupación "por que esta sea tal vez la última vez que Podemos hable con voz propia en las Cortes de Aragón".

Después de denunciar hace casi una semana en los órganos del partido que la formación morada "no había hecho primarias, como establecen sus estatutos", lo que llegó a calificar de "fraude democrático", y después de que la "Comisión de Garantías Democráticas haya adoptado decisión alguna", Corrales apuesta por llevar el asunto ante los tribunales aragoneses.

"Ante este hecho de especial gravedad y, a la vista de la indefensión en la que se encuentran los militantes aragoneses de Podemos, Corrales ha informado de su decisión de someter a los órganos judiciales este asunto, por lo que presentará la correspondiente demanda ante los tribunales de Justicia de la capital aragonesa", indican desde el grupo parlamentario de Podemos en Aragón. Cabe recordar que las relaciones entre Corrales y la dirección del partido, tanto en Aragón como en Madrid, están rotas hace tiempo.

María Goicoechea fue directora del Instituto Aragonés de la Mujer bajo el mandato de Javier Lambán. / CHUS MARCHADOR

María Goicoechea, exdirectora del IAM, cabeza de lista de Podemos

Por su parte, según han confirmado fuentes del partido morado, con el 88,84% (613 votos) se ha aprobado la lista electoral encabezada por María Goicoechea Bernad para presentarse en las elecciones autonómicas del 8 de febrero de 2026. Era la única lista que había presentado el partido para las elecciones en Aragón.

Su coordinador autonómico, Ricard Mitjana, ha recalcado no obstante que actualmente están "concentrados en la unidad de las izquierdas", especialmente hasta que acabe el plazo para registrar coaliciones este viernes, y ha reconocido que no es el momento todavía de hablar de nombres.

"Es el momento de la altura de miras y la militancia de Podemos siempre está a la altura de las circunstancias", ha añadido en conversación con este diario.

Respecto a la elección de la lista de Goicoecha, ha explicado que el partido ha dado los pasos que necesitaba para estar preparados para el adelanto electoral sin perjuicio de que el objetivo de la formación es alcanzar una coalición de izquierdas. "Lo que ha hecho la militancia es ratificar un modelo con una absoluta apuesta por el feminismo y en contra del fascismo", ha declarado Mitjana.