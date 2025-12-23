Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón alerta el aumento del riesgo de aludes tras las últimas fuertes nevadas en el Pirineo

El Gobierno autonómico advierte del peligro de avalanchas de nieve tras las fuertes nevadas, instando a evitar terrenos complejos por encima de los 2200 metros

La campaña de Montaña Segura del Gobierno de Aragón alerta de posibles formaciones de aludes

GOBIERNO DE ARAGÓN

Martín Vital

Zaragoza

La campaña Montaña Segura del Gobierno de Aragón lanzó una alerta este lunes tras las nevadas fuertes registradas durante los últimos días, la del aumento de riesgo de aludes en el Pirineo aragonés. Lo ha hecho junto a un vídeo donde se observa como se produce una avalancha en la ladera de la cara norte de Monte Perdido, compartido por un montañero que se encontraba en una expedición por la zona.

Este alud se ha producido de manera natural, principalmente por la acumulación de kilos y kilos de nieve que han precipitado este desprendimiento en la montaña del Parque Nacional de Ordesa, en la provincia de Huesca.

Con estas últimas nevadas se han registrado "entre 30 y 50 centrímetros de nieve nueva", y con ello, un aumento en la probabilidad de que se dé este fenómeno tan peligroso para los montañistas, Por esta misma razón que esta campaña del Ejecutivo autonómico da una recomendación primordial. "Recomendamos evitar todo el terreno ATES -Escala de Clasificación de Terreno de Aludes- complejo de cotas superiores a 2200m, y evaluar cuidadosamente el manto y el terreno en el resto de cotas y tipos de terreno", expresan en su post de Instagram.

Aclaran que la situación es "delicada" y que sumado a las bajas temperaturas que esperan registrarse en estas zonas, esta evolución del peligro "se mantendrá estacionaria durante unos días", es decir, no percibirá ningún cambio.

Aragón alerta el aumento del riesgo de aludes tras las últimas fuertes nevadas en el Pirineo

