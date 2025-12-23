Aragón se prepara para una Navidad gélida: temperaturas bajo cero y nieve en Zaragoza, Huesca y Teruel

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de que la primera semana de Navidad transcurrirá con ambiente muy frío con temperaturas más bajas de lo normal para la época del año. Aragón será una de las comunidades españolas donde más se note el bajón de las temperaturas ya que se registrarán valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal el día de Navidad dejando heladas por la noche y madrugada.

Una masa de aire frío entrará en la Península Ibérica durante el jueves 25 de diciembre lo que provocará un descenso acusado de las temperaturas en la mitad norte. Por lo tanto, Aragón vivirá un día de Navidad muy frío con la nieve como principal protagonista en Zaragoza, Huesca y Teruel. La cota de nieve, según el climatólogo Gabriel Bernabé de Meteored, podría quedarse en torno a los 500-800 metros y se podrían acumular hasta los 10-15 centímetros en el Pirineo. También nevará con fuerza en los puntos más meridionales de Teruel donde nevará a partir de los 1.300 metros.

Esquiadores en el Pirineo / ARAMÓN

La nieve llegará también a varios puntos de la provincia de Zaragoza y se quedará a las puertas de la capital. Según la predicción de la AEMET, el día de Navidad nevará en localidades muy próximas a la capital aragonesa como Paniza, La Muela, Cariñena o Daroca. También se espera que las nevadas cubran de blanco todo el Parque Natural del Moncayo y se espera que Trasmoz, Añón del Moncayo y San Martín de la Virgen vean caer varios copos de nieve. Otra comarca de Zaragoza donde amanecerá tras Nochebuena cubierto de blanco son las Cinco Villas y es que nevará en Sos del Rey Católico, Uncastillo y Longás.

Hasta -10 grados en el Pirineo

El Pirineo es la región aragonesa que más sufra las consecuencias de la entrada de aire frío ya que las temperaturas se van a desplomar alcanzando los -10 grados en las zonas más altas. Benasque, donde nevará con fuerza, espera un día de Navidad donde se registren hasta -10 grados de madrugada. Valores parecidos a los de Sallent de Gállego y Panticosa en el Valle de Tena donde los termómetros podrían caer en picado hasta los -8. Se esperan también nevadas en Biescas (-4), Jaca (-3), Canfranc (-6), Villanúa (-5) y Ansó (-2) entre otras localidades.

Por otro lado, Teruel no se librará del frío ni de la nieve. Las temperaturas más bajas de la provincia se registrarán en principio en Calamocha, uno de los pueblos más fríos de España, donde se llegará hasta los -4 grados y caerá algún copo de nieve. También nevará con fuerza en las estaciones de esquí de Javalambre y Valdelinares al igual que en las Cuencas Mineras en pueblos como Escucha o Montalbán. Teruel será la única capital de provincia donde nevará por Navidad.

Cierzo y lluvia en Zaragoza

Zaragoza vivirá un día de Navidad con dos registros completamente diferentes. La mañana será muy fría con los termómetros cayendo hasta los 2 grados mientras soplará con fuerza el cierzo dejando una sensación térmica inferior. Por la tarde, un frente dejará lluvias que se quedarán hasta por lo menos el sábado, cuando ya se recuperen las temperaturas.