Biorig invertirá 35 millones de euros en su futura planta de biometano en Alcolea de Cinca

La industria de las energías renovables, y del biometano en particular, sigue desarrollándose en Aragón. La empresa castellanoleonesa Biorig, filial del grupo Solarig, pretende instalar una planta de biometano en el municipio oscense de Alcolea de Cinca. Una iniciativa en la que va a invertir más de 35 millones de euros y con la que pretende generar 35 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, cuando el proyecto esté a pleno rendimiento. Una planta que producirá unos 100 gigavatios hora al año gracias al aprovechamiento de deshechos del sector primario de la zona. El proyecto, según publica el BOA este martes, saldrá a información pública en los próximos meses.

La planta de Alcolea de Cinca podrá capturar y almacenar unas 15.000 toneladas al año de CO2 biogénico. Según ha podido saber este diario, la instalación en este municipio de la provincia de Huesca es la séptima planta que esta empresa española especializada en energías renovables pretende establecer en Aragón en los próximos años. Además, la firma está levantando otra decena de plantas de biometano por otros lugares de la geografía española.

Las previsiones que maneja Biorig es de crear unos 35 empleos directos e indirectos cuando la planta esté en marcha. Entre los perfiles de trabajadores, puestos tan distintos como director de plante, operadores logísticos o jefe de mantenimiento, pero también operarios y personal de limpieza. Hasta 100 personas está estimado que trabajen durante la construcción de la planta. La intención de la firma es promover el empleo local, de vecinos de la zona.

La planta oscense de Biorig, y las otras que se están proyectando en otros lugares de la geografía aragonesa, generarán biometano, CO2 biogénico y elaborarán fertilizantes orgánicos, higienizados y estabilizados. Hasta 100 GWh anuales saldrán del proyecto de Alcolea de Cinca, una energía capaz de alimentar el consumo de 17.000 hogares, según las primeras estimaciones.

La futura instalación de biometano revalorizará unas 165.000 toneladas cada año de purines, estiércoles o paja generados en las granjas de alrededor. La zona en la que se instalará la planta de Biorig es una de las que más granjas de cerdos tiene de todo Aragón, territorio con alta presencia de estas explotaciones ganaderas. Según las estimaciones de la firma castellanoleonesa, los residuos generados por estas granjas son muchos más de los que necesitaría para estar en funcionamiento. La planta se encontrará a unos cuatro kilómetros de Alcolea de Cinca y a casi cinco kilómetros de Ontiñena. El despliegue logístico del proyecto, cuando esté en funcionamiento, será de unos ocho camiones que actuarán en el entorno de la planta.

Biorig también mantendrá reuniones con instituciones locales y de la comarca para aliviar el impacto de la planta en la zona y desarrollar de manera conjunta proyectos de envergadura y útiles para la vida de los vecinos de Alcolea de Cinca y alrededores. La llamada Mesa de Diálogo Verde conectará a la firma con la administración local y el tejido asociativo para intercambiar información. Y, a partir de enero, creará un espacio de encuentro con vecinos para aclarar dudas y aportar transparencia en torno a la instalación. En estas mesas se decidirá la reinversión local de Biorig en la zona, que alcanzará los 250.000 euros a lo largo de los 40 años de vida útil que pretende tener la planta.

Biorig es la división de gases renovables de Solarig. La compañía está presente en toda las fases de los proyectos de biometano, desde su origen, pasando por la construcción, hasta la producción de gas verde. El Gobierno de Aragón declaró de interés autonómico el pasado mes de abril el proyecto Turboleta SAF de Solarig en el Aeropuerto de Teruel, con el que pretende generar combustible verde para aviones y generar 208 puestos de trabajo directos cuando esté a pleno rendimiento.