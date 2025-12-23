Jorge Pueyo da un paso al frente y aspira a liderar a CHA en las elecciones de Aragón

Jorge Pueyo (Fonz, 1995) da hoy un paso al frente en su todavía corta carrera política. El actual diputado de Chunta Aragonesista dentro de Sumar en el Congreso da el paso a la política aragonesa y se postula como candidato de CHA en las próximas elecciones a las Cortes de Aragón que se celebrarán el 8 de febrero.

Pueyo aspira, de esta manera, a encabezar la lista aragonesista por Zaragoza, en la que probablemente estará acompañado por la secretaria general del partido, Isabel Lasobras, que también anunció su voluntad de postularse. Ahora comienza un proceso de primarias que culmina con las votaciones este domingo día 28 para elegir los cinco primeros puestos por Huesca y Zaragoza, salvo en Teruel, que se vota solo al primer puesto de la lista. Luego, el día 3 de enero, el Comité Nazional de CHA decidirá entre los tres cabezas de lista de las tres provincias cuál es el candidato a la presidencia de Aragón.

Todo ello, con unos plazos que superan el límite marcado por ley para registrar las coaliciones de cara al 8F, que acaba este viernes 26 de diciembre, aunque desde la formación siguen manteniendo la puerta abierta a un acuerdo que cada vez parece más improbable.

Ahora, deberán ser los militantes de CHA los que elijan a sus candidatos, aunque la opción con más peso parece, a esta hora, la de Pueyo como candidato por Zaragoza y a la Presidencia de la DGA y con Lasobras como segunda por Zaragoza, teniendo en cuenta que las listas tienen que ser cremallera. En cualquier caso, está descartada una confrontación entre ambos en este periodo de primarias.

Pueyo da el salto a la política autonómica tras dos años en política nacional

Pueyo ha sido el diputado aragonés a nivel nacional que más ha sonado en la presente legislatura, con su papel como socio de investidura dentro del paraguas de Sumar.

El aragonesismo de izquierdas volvía a tener un representante en Madrid casi 15 años después. El joven oscense ha centrado su discurso en el reclamo de la mejora de las infraestructuras para Aragón, pero también en la mejora de la financiación autonómica de la comunidad y la lucha contra la despoblación. Políticamente, Pueyo se ha destacado como uno de los representantes de Sumar, socio minoritario en el Gobierno que lidera el PSOE de Pedro Sánchez, con la inacción del Ejecutivo autonómico en materias como la vivienda. También, por el complicado equilibrio al que se agarra el líder de los socialistas, dependiente del independentismo catalán de Junts.

El joven diputado aragonesista sonaba desde hace tiempo para afrontar el reto autonómico y ha sido uno de los receptores de los principales dardos del presidente aragonés, Jorge Azcón. Tanto él como la secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, son los dos nombres que parecían más claros para liderar a la formación en los comicios.

De fondo resuena una unión de las izquierdas, con Podemos e IU, que CHA parece observar desde posiciones alejadas. Los aragonesistas siempre han defendido que mantendrán sus siglas y su marca tanto en los comicios autonómicos como en las convocatorias municipales.

El aterrizaje de Pueyo en la política aragonesa obligará a hacer cambios en el Congreso de los Diputados. El aragonés dejará su escaño, cuando se constituya la próxima legislatura autonómica, a Laura Vergara, que ocupaba el segundo puesto de Sumar por Zaragoza en las elecciones generales de julio de 2023. Vergara no es de CHA, sino de Sumar, por lo que la formación aragonesista perderá su representación en la Cámara Baja.