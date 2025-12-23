Esta es la lista completa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón del 8F

Las Ejecutivas Provinciales del PSOE acaban de aprobar por "unanimidad" sus candidaturas electorales para las elecciones anticipadas del próximo 8 de febrero en las que los socialistas aragoneses tendrán la primera prueba de fuego en la comunidad tras la debacle en Extremadura.

Pilar Alegría se ha rodeado en el número dos y tres de la lista por Zaragoza de Darío Villagrasa y Teresa Ladrero, quienes fueran dos puntales principales del 'lambanismo' en la comunidad, que quedan ahora fusionados en el nuevo proyecto de Pilar Alegría. Cabe recordar que Villagrasa, actualmente diputado en las Cortes de Aragón, alcalde de Bujaraloz y vicesecretario general del PSOE Aragón, presentó su precandidatura en las primarias abiertas por el partido para buscar a su líder hace un año, y después se retiró para dejarle el camino expedito a Alegría.

Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, además de secretaria general del PSOE de Zaragoza, dará el salto a la política autonómica por primera vez, en un gesto de integración por los de Alegría, que dejan para el puesto número 4 de la lista por Zaragoza al primer fiel al proyecto de Alegría desde antes de que se pusiera en marcha, el alcalde de Quinto, Jesús Morales, también portavoz de la Ejecutiva de Alegría.

En el número 5 por Zaragoza, como estaba previsto, la zaragozana Carmen Dueso, pieza orgánica clave del partido en la capital al liderar la agrupación más numerosa. En el número 6, Jorge Pastor, exsubdelegado por Zaragoza y actual secretario general técnico de la Delegación del Gobierno, de la máxima confianza de la candidata Alegría.

En el séptimo lugar volverá a estar la actualmente diputada autonómica Beatriz Sánchez, hija de Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la DPZ. En el 8, Óscar Galeano, en la cuota de la capital, se mantiene en puestos de salida para repetir como diputado autonómico.

Mónica Iglesias Prieto, directora gerente de Aspace Zaragoza, es una de las sorpresas de la lista y nueva incorporación a la política. Y en el puesto número 10, el último que cuentan los socialistas que puede tener representación salvo sorpresa en las urnas, es para José Ángel Calvo Ayora, alcalde de Gotor.

Seguidamente, también tienen hueco en la candidatura por Zaragoza la ejeana Juana Tere Guilleme de nuevo, el portavoz de Caspe Abraham Martínez, así como Pilar Pérez, Francisco Lorente, Ana María Arellano, David Felipe, Sandra Marín, Eduardo Cariñena, Mercedes Pérez, José Manuel Salazar, Pilar Capdevilla, Joaquín Alconchel, Erica Fuertes, Santos Navarro, Elena Gavín, Javier del Cerro o Natalia Soledad Álvarez. Javier Tolosa, Gabriela García, Andrés Picazo, Pilar Bernad, José Miguel Achón, Sacarleth Castillo, Rubén Martínez y la conocida abogada feminista Altamira Gonzalo, que cierra la lista de forma simbólica.

Así, se quedan fuera de la lista las diputadas Pilimar Zamora y Leticia Soria, ambas por Zaragoza provincia, que se habían vinculado dando su apoyo a la candidatura de Villagrasa y cuya continuidad estaba en el alambre en el nuevo proyecto de Alegría. Finalmente, pese a ostentar áreas de relevancia en la actual legislatura, como la portavocía adjunta en el caso de Soria y el área de Bienestar Social en el caso de Zamora, no repetirán en el próximo mandato.

Alegría y los secretarios generales de las tres provincias, el sábado pasado en La Zaida. / Jaime Galindo

Fernando Sabés y Lorena Canales lideran la lista en Huesca

También por unanimidad ha aprobado la propuesta la Ejecutiva provincial de Huesca, con su secretario general al frente, Fernando Sabés, seguido por la diputada Lorena Canales. El tercer puesto es para Marcel Iglesias Cuartero (hijo del expresidente Iglesias), y el cuarto, para María Rodrigo, todos ellos diputados actualmente. En quinto puesto, Carlos Dueso, líder del PSOE en Monzón. En el puesto número 6, Begoña Dorado, alcaldesa de Palo, y en el siete, el barbastrense Iván Carpi, actual portavoz parlamentario de Sanidad.

Después de ellos, Olvido Moratinos, Juan José Latre, Tania Soláns, Roberto Cacho, Sonia Labrador, Carlos Allué, Elena Casaus, Sergio Gambau, Isabel Manglano, José Manuel Bielsa y Yolanda Castello.

Pilar Alegría con Rafa Guía a su derecha, hace un año, en la presentación de la candidatura. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Rafael Guía y María Ariño, 1 y 2 por Teruel

Como había avanzado este diario, la lista del PSOE de Teruel cambia radicalmente en sus primeros puestos. El secretario general del PSOE de Teurel, Rafael Guía, y su secretaria de Organización, María Ariño, como número dos.

En el tres, Pedro Polo, seguido por Maricarmen Soler, que es la única parlamentaria autonómica que repite. En el quinto puesto, Carlos Ros, segudo por Alba Sánchez, Óscar Librado, María Pilar Castellano, Luis Vicente Lasmarías, Irene Quintana, Francisco Javier López, Celia Trullén, Tomás Manuel Zafón y Fátima Rodríguez.