Luz verde al decreto que determina la cuantía de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital

El decreto-ley 9/2025, de 10 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se determina la cuantía de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de los complementos de las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad se ha aprobado este martes por parte de la Diputación Permanente del Parlamento aragonés, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Vox.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha defendido el texto del Ejecutivo autonómico y, posteriormente, desde los grupos parlamentarios han tomado la palabra los diputados Ana Marín (PP), Pilimar Zamora (PSOE), David Arranz (Vox), José Luis Soro (CHA), Tomás Guitarte (A-TE), Andoni Corrales (Podemos), Álvaro Sanz (IU) y Alberto Izquierdo (PAR).

El documento consta de dos artículos y una disposición final, y establece que la cuantía garantizada, en cómputo mensual, de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, en el supuesto de una persona beneficiaria individual, será el resultado de aplicar a la cuantía vigente a 1 de enero, la variación interanual del IPC y el incremento anual de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, sin que en ningún caso pueda ser inferior a la cuantía vigente en el ejercicio inmediato anterior".

De igual forma, tal y como dispone el decreto, "a efectos de determinar la cuantía del complemento de las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad y de pensiones de ancianidad y enfermedad, la cuantía garantizada, en cómputo mensual, queda fijada en la misma cuantía garantizada para Prestación Aragonesa Complementaria del IMV".