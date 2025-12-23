Navidad en las estaciones de esquí de Aragón: aperturas, kilómetros y servicios disponibles

Las estaciones del Grupo Aramón encaran la Navidad con un escenario plenamente invernal, gracias a las últimas nevadas que han registrado hasta 50 cm de nieve nueva. Durante los próximos días Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares ofrecerán cerca de 200 kilómetros esquiables.

Cerler ofrecerá más de 55 kilómetros esquiables, con espesores de nieve que oscilan entre los 50 y los 85 cm, logrando así el mejor número de kilómetros al inicio del periodo navideño de los últimos años. La estación tiene prevista la apertura de la zona de Ampriu Park y contará con el 100 % de sus remontes en funcionamiento, permitiendo recorrer los tres valles, desde Rincón del Cielo hasta Castanesa. Como complemento a la experiencia en pistas, el restaurante El Bosque volverá a abrir sus puertas, ofreciendo a los esquiadores una propuesta gastronómica en un entorno privilegiado de la estación.

Grupo Aramon

La estación de Formigal-Panticosa prevé ampliar su oferta esquiable con hasta 115 kilómetros y espesores de nieve entre 40 y 80 cm, más de 100 pistas y todos los remontes abiertos. Estas cifras sitúan al sector de Formigal-Panticosa ante su segundo mejor registro histórico en el periodo navideño, solo por detrás de la temporada 2021-2022.

Formigal-Panticosa ante su segundo mejor registro histórico en el periodo navideño, solo por detrás de la temporada 2021-2022 / Grupo Aramon

Además, para completar la oferta de la estación durante el periodo navideño, Formigal-Panticosa pondrá en marcha dos de sus experiencias más singulares. Las Mugas abrirán al público a partir del viernes 26 de diciembre, mientras que la cabaña La Glera lo hará el sábado 27, ampliando así la propuesta de la estación más allá de la actividad esquiable.

En Teruel, Javalambre tiene prevista su apertura el viernes 26 de diciembre, con cerca de 7 kilómetros esquiables, concentrados en 7 pistas y 6 remontes operativos. Durante los primeros días de apertura, la estación ofrecerá animaciones en trineos los días 26, 27 y 28 de diciembre, pensadas para completar la experiencia en la nieve. Por su parte, Valdelinares alcanzará los 15 kilómetros esquiables e iniciará la programación M Experience durante el sábado y el domingo, incorporando propuestas de ocio que se suman a la actividad en pistas. Con estos datos, las estaciones turolenses alcanzan su mejor registro histórico de kilómetros esquiables durante el periodo navideño.

Cerler ofrecerá más de 55 kilómetros esquiables, con espesores de nieve que oscilan entre los 50 y los 85 cm. / Grupo Aramon

Las nevadas, junto al trabajo continuo de los equipos en pistas, dibujan un excelente escenario para los próximos días, con paisajes completamente cubiertos de nieve y condiciones óptimas para la práctica del esquí. El Grupo Aramón afronta así la Navidad con una oferta variada y actividades para todos los públicos: desde la visita de Papá Noel a todas las estaciones hasta las Campanadas de fin de año, retransmitidas por Mediaset. La planificación de la estancia se completa a través de Viajes Aramón, con paquetes que combinan alojamiento y forfait para disfrutar de unas vacaciones de Navidad en la nieve con todas las comodidades.