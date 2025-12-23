Paisajes de Teruel se manifiesta frente a la sede de Forestalia en Zaragoza: "Aquí está la cueva de Ali Babá"

Unas 40 personas han acompañado a la plataforma Paisajes de Teruel en su movilización de este martes frente a la sede de Forestalia en Zaragoza. La asociación se ha reunido a las puertas del gigante aragonés de las renovables para denunciar la investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene abierta contra Forestalia, vinculada según las primeras pesquisas a la trama de corrupción que habrían liderado Leire Díez, exmilitante socialista, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.

"Aragón sí, pero no así. Un hogar, un paisaje, un futuro" rezaba la pancarta que han portado desde Paisajes de Teruel para volver a defender una implantación más ordenada de las energías renovables en la comunidad. La crítica, aparte de la presunta corrupción, también se ha centrado en el Clúster del Maestrazgo, el macroproyecto energético que Forestalia y Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) pretenden levantar en esta zona de Teruel. Un proyecto que ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, pero contra el que Paisajes de Teruel ha pleiteado de nuevo. La última vez, la semana pasada, con una denuncia contra Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica durante la etapa de la socialista Teresa Ribera al frente de esa cartera. Esa demanda, que Anticorrupción todavía no ha declarado como recibida, se hace extensible a los proyectos tramitados, entre ellos el Clúster del Maestrazgo, para los que se pide la paralización.

"Ahí está la cueva de Ali Babá", "Forestalia, escucha, renovables sí, pero no así" o "Cerdán, Samper, lo mismo van a ser" han sido algunas de las proclamas lanzadas por los manifestantes contra la gran empresa de energía renovables de la comunidad o su presidente, Fernando Samper. La sede de Forestalia en Zaragoza, en plena plaza de España, también fue protagonista de la actualidad aragonesa. La UCO entró el jueves 11 de diciembre en la sede, para buscar documentación ligada a una subvención a Arapellets, filial de Forestalia. La investigación abarcó finalmente más asuntos, centrados en el desarrollo de energías renovables por parte de la empresa aragonesa.