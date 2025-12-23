El PAR irá en solitario a las elecciones de Aragón con Alberto Izquierdo como candidato

"Si a este partido lo arrodilla alguien, será el pueblo aragonés". Así ha cerrado este martes Alberto Izquierdo, presidente del PAR y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón el próximo 8 de febrero, la confirmación de que la histórica formación aragonesista seguirá en solitario en su andadura política. Izquierdo ha admitido conversaciones con otros partidos políticos para ir en unión a estas elecciones, pero ha afirmado que la Ejecutiva del partido decidió ayer seguir teniendo marca propia a nivel autonómico. El líder de los aragonesistas confía en mejorar los resultados, aunque ha afirmado que es "complicado" lograr el escaño, tal y como reflejan las encuestas y atendiendo a las dificultades en los últimos comicios autonómicos.

Izquierdo ha destacado que "por unanimidad" la Comisión Ejecutiva del PAR decidió este lunes su candidatura a la presidencia autonómica y el continuar en solitario en los próximos comicios. "Ha sido una decisión muy madurada, porque hemos mantenido contactos con otros partidos", ha señalado el líder de los aragonesistas, que ha ironizado con que "no solo se ha hablado con uno". Su alianza con el PP de Jorge Azcón en el actual Gobierno de Aragón, donde el PAR cuenta con un buen puñado de altos cargos, así como la habitual alianza para las elecciones generales ha hecho que la mayoría de las miradas se dirigieran a las conversaciones entre el aragonesismo de centro y los conservadores. Izquierdo ha afirmado que con la concurrencia en solitario se quiere "mantener la esencia de este nuevo PAR", que tiene "hombres y mujeres decididos" y se marca como objetivo "ser capaces de gobernar en Aragón para todos, dando estabilidad al Gobierno y decididos a luchar de forma abierta contra los extremos de Vox y Teruel Existe".