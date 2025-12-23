¿A quién perjudicará la abstención en el adelanto de las elecciones de Aragón?

El adelanto electoral en Extremadura ha puesto en evidencia el dato más bajo de participación en unos comicios autonómicos en la comunidad autónoma. Los expertos en Ciencias Políticas coinciden en que ese es un riesgo que se asume con los adelantos electorales, al desgajar una convocatoria con las urnas del tirón de la elección de los alcaldes de las municipales. ¿Puede pasar lo mismo en el adelanto electoral de Aragón del próximo 8 de febrero? ¿Quién pagará el pato de la menor participación de los aragoneses en estas elecciones? ¿Qué electores se quedarán más en casa en un frío domingo de invierno, una fecha totalmente insólita para unas elecciones?

La respuesta segura no la da nadie, pero hay tendencias que se repiten en cada ciclo electoral y enseñanzas que pueden aplicarse en Aragón después de la cita extremeña. De inicio, la comunidad aragonesa arrastra unas tasas de participación, de media, de entre un 8% y un 10% más bajas que Extremadura. Así se desprende de los datos de las elecciones autonómicas. Si en Aragón la participación bajara tanto como en Extremadura, se quedaría en un exiguo 56%.

Desde 1983 en Aragón, la participación solo ha estado por encima del 70% en dos ocasiones. En 1995, con un 71,58% de participación en unas elecciones que ganó el PP de Santiago Lanzuela, y en 2003, con un 70,35% de participación, con la primera victoria del socialista Marcelino Iglesias. La mayoría de citas electorales autonómicas y municipales han registrado en torno a un 66% de participación (en 1983, 1999, 2007, 2015, 2019 y 2023). Y la cifra más baja se registró el 26 de mayo de 1991, con un 64,39% de participación, una cifra todavía dos puntos por encima de la registrada en Extremadura el pasado domingo.

En esas elecciones ganó el PSOE de Pepe Marco, pero gobernó la coalición del PP con el PAR, con el aragonesista Emilio Eiroa como presidente del Gobierno de Aragón, en una de las legislaturas más convulsa que se recuerda. Dos años después se produjo la moción de censura del propio Marco gracias al voto del diputado tránsfuga del PP Emilio Gomáriz, en uno de los asuntos más turbios de la política aragonesa en más de cuarenta años de historia. A pesar de ello, o precisamente como consecuencia de ese lamentable episodio, las de 1995 fueron las elecciones autonómicas con mayor participación en Aragón, con un 71,58%.

Carmen Lumbierres, politóloga, señala que las tasas altas de abstención suelen afectar, en general, a "los jóvenes y los ciudadanos con menos ingresos y menos integrados social y políticamente, así como a los votantes menos fieles a un proyecto político".

En estas elecciones, con la actual situación del PSOE, Lumbierres analiza que la abstención podría afectarle al partido especialmente en Zaragoza ciudad y su anillo metropolitano, mientras que podría aguantar mejor en las urnas de los pequeños municipios, donde hay "más alcaldes y más arraigo, mientras en la capital aragonesa el PP va sobrado" y el votante socialista no ve una alternativa clara. Esta desmovilización podría afectar también, señala, a Teruel Existe, «que no tiene consolidados a sus votantes y arrastra un ciclo de desgaste político».

Los que se verán menos afectados por esta baja participación, en su opinión, serán el PP y Vox, "con un estado de ánimo a favor de la derecha y con un voto fiel de su electorado". El revés que podría recibir el presidente Jorge Azcón, en todo caso, sería porque los ciudadanos le responsabilizara del adelanto electoral. "El preguntarse por qué no ha llegado a ningún acuerdo puede hacer que la gente no vaya a votar", concluye Lumbierres.

Por su parte, el sociólogo David Pac coincide en que a Azcón le puede penalizar que "se le ha visto mucho que no tenía ganas de negociar y que en dos días se ventiló la ronda de contactos". "Si los aragoneses han visto esto como una estrategia nacional impulsada por el PP, puede ser que no premien a quien ha convocado elecciones anticipadas", añade. También en esta línea asegura que los votantes de la derecha han votado en clave nacional, mientras que los de la izquierda se han quedado "con una lógica de unas elecciones de segundo orden" y recuerda que el crecimiento de Unidas por Extremadura no absorbe, ni de lejos, la debacle del PSOE.

Pac matiza, no obstante, que «la estructura de votos es distinta en Extremadura y en Aragón», pero reconoce que los adelantos electorales «los carga el diablo» y subraya que la popular María Guardiola no ha logrado los objetivos que se propuso. "Ni se ha librado de Vox, ni ha tenido mayoría absoluta, y ha perdido 10.000 votos", recuerda.

Él también señala al PSOE como el principal perjudicado por la abstención de las elecciones en Extremadura y aventura que "si en Aragón no hay unidad a la izquierda del PSOE habrá más abstención todavía".