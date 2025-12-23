Las pernoctaciones hoteleras en Aragón caen un 2,6% en noviembre, pero marcan el segundo mejor noviembre de la serie histórica

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Aragón en noviembre han empeorado y descendido un 2,6% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 381.696 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 3,33% menos de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 200.792 viajeros. Por nacionalidad, 167.008 eran residentes en España, el 83,17%, mientras que 33.784 (16,83%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,9% y los extranjeros se redujeron un 25,5%.

Del total de pernoctaciones en Aragón, 315.386 las realizaron residentes en España (un 82,63%), mientras que 66.309 (17,37%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 74,86 euros, lo que representa una subida del 6,5% interanual. En general, los precios subieron un 5,03% respecto al año anterior en Aragón.

En total, en Aragón se alcanzó en noviembre una ocupación del 38,01% y el sector hotelero empleó a 3.666 personas (un incremento del 3% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,29%, seguida de Madrid (62,53%) y Comunitat Valenciana (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (33,31%), Galicia (33,62%) y Cantabria (35,14%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (29,45%) en noviembre junto a Andalucía (15,49%) y Cataluña (13,76%).