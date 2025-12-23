Pilar Alegría presenta un PSOE "con ganas e ilusión" para "blindar los servicios públicos" tras las elecciones de Aragón

El PSOE Aragón se presenta "con ganas e ilusión" y con "el blindaje de los servicios públicos" como objetivo a las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el 8 de febrero. La secretaria general de los socialistas, Pilar Alegría, ha llamado a la movilización de sus bases y al ánimo del electorado progresista este martes, en el Comité Regional del partido que ha terminado de afinar las listas electorales de la formación, a las que solo les falta el seguro sí de la Comisión de Listas y del partido a nivel federal. La vivienda pública, la atención primaria, la transparencia en la instalación de los centros de datos y la protección del empleo y la formación de los más jóvenes han centrado el discurso de Alegría, que se siente "valiente y con ganas de mirar a los ojos a la gente" y tiene al popular Jorge Azcón entre ceja y ceja.