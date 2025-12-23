Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo AragónComprobar Lotería de NavidadCasademont ZaragozaPSOE AragónSubvención Real ZaragozaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

Pilar Alegría presenta un PSOE "con ganas e ilusión" para "blindar los servicios públicos" tras las elecciones de Aragón

La secretaria general de los socialistas aragoneses se compromete en el Comité Regional del partido a reducir las listas de espera en Atención Primaria, proteger la VPO "de por vida" y mejorar la educación y el empleo

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, este martes en el Comité Regional del partido.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, este martes en el Comité Regional del partido. / JAIME GALINDO

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El PSOE Aragón se presenta "con ganas e ilusión" y con "el blindaje de los servicios públicos" como objetivo a las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el 8 de febrero. La secretaria general de los socialistas, Pilar Alegría, ha llamado a la movilización de sus bases y al ánimo del electorado progresista este martes, en el Comité Regional del partido que ha terminado de afinar las listas electorales de la formación, a las que solo les falta el seguro de la Comisión de Listas y del partido a nivel federal. La vivienda pública, la atención primaria, la transparencia en la instalación de los centros de datos y la protección del empleo y la formación de los más jóvenes han centrado el discurso de Alegría, que se siente "valiente y con ganas de mirar a los ojos a la gente" y tiene al popular Jorge Azcón entre ceja y ceja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
  2. Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
  3. Llima, el restaurante de Zaragoza donde probar la verdadera paella valenciana: 'El valenciano auténtico te dice el pollo, el conejo y la verdura que toca
  4. La antigua calle de Zaragoza donde el comercio local resiste a las franquicias
  5. La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
  6. El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: 'Hemos reinventado la bola de patata tradicional
  7. Zaragoza vive su amanecer más especial del año: así se ha visto el solsticio de invierno en la calle Mayor
  8. La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores

Pilar Alegría presenta un PSOE "con ganas e ilusión" para "blindar los servicios públicos" tras las elecciones de Aragón

Pilar Alegría presenta un PSOE "con ganas e ilusión" para "blindar los servicios públicos" tras las elecciones de Aragón

Esta es la lista completa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón del 8F

Esta es la lista completa del PSOE de Pilar Alegría para las elecciones de Aragón del 8F

EN IMÁGENES | Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

Biorig invertirá 35 millones de euros en su futura planta de biometano en Alcolea de Cinca

Una empresa gallega de gas irrumpe en las renovables de Aragón con la compra de tres hidroeléctricas en Huesca

Una empresa gallega de gas irrumpe en las renovables de Aragón con la compra de tres hidroeléctricas en Huesca

Chueca pide a Adif por carta que mejore la seguridad de la parada del Cercanías en Casetas tras la muerte de un joven

Chueca pide a Adif por carta que mejore la seguridad de la parada del Cercanías en Casetas tras la muerte de un joven

McDonald's abre un nuevo restaurante en Zaragoza... que competirá con otro McDonald's

McDonald's abre un nuevo restaurante en Zaragoza... que competirá con otro McDonald's

Lío en el Ayuntamiento de Zaragoza: el PP acusa a Vox de obstaculizar la labor del Gobierno de Natalia Chueca

Lío en el Ayuntamiento de Zaragoza: el PP acusa a Vox de obstaculizar la labor del Gobierno de Natalia Chueca
Tracking Pixel Contents