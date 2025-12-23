El PSOE pide a la Junta Electoral para suspender el discurso de fin de año del presidente de Aragón

Sigue el tira y afloja del PSOE y el PP con denuncias cruzadas en la Junta Electoral por al incumplimiento de las reglas del juego electoral en este adelanto de la cita con las urnas.

El portavoz del PSOE, Fernando Sabés, ha anunciado hoy que los socialistas han solicitado "medidas cautelares urgentes a la Junta Electoral en relación con el discurso de fin de año del presidente del Gobierno de Aragón" porque además de para felicitar las fiestas, la alocución del presidente sirve "para hacer un balance y una serie de anuncios. Y estas dos cuestiones contravienen la ley electoral".

"Pedimos que no se utilicen los medios públicos para este discurso", ha recalcado Sabés, que ha considerado que los populares "conocen la ley perfectamente, pero la están incumpliendo reiteradamente". Y ha hecho referencia no solo al Gobierno autonómico, sino a los anuncios "de las alcaldesas de Huesca y Zaragoza o la DPH, presentando el festival Pirineos Sur en diciembre, cuando se solía hacer en mayo".

Además, los socialistas han reclamado que la Junta Electoral resuelva "de forma rápida los recursos, porque no ha resuelto la demanda sobre la presentación del grado de Farmacia en Huesca", ha lamentado.

La Junta Electoral da la razón al PP por un vídeo de Alegría

Desde el Partido Popular, por su parte, han compartido dos resoluciones de la Junta Electoral por la publicación de un vídeo de Pilar Alegría con el alcalde de Zuera, y la publicación de un balance del Gobierno central por parte de la Delegación del Gobierno en sus redes sociales.

La Junta Electoral pide la retirada cautelar inmediata de la publicación que la Delegación del Gobierno en Aragón tiene en la red social X, antigua Twitter (@DelGobEnAragon), en la que se indica: "El balance del curso político “Cumpliendo” que ha presentado el presidente @sanchezcastejon muestra un Aragón mejor gracias al apoyo del Gobierno de España. Ahí van los datos: (…)".

Por otro lado, en otra resolución, la Junta Electoral señala el "incumplimiento" de una anterior resolución por parte de Alegría en su cuenta de Instagram, por la publicación con el alcalde de Zuera que habían reclamado retirar los populares. Sin embarog, en el momento del segundo recurso que volvió a presentar el PP, la Junta Electoral constató que Alegría ya había eliminado el vídeo y, por lo tanto, desestiman el recurso interpuesto y rechazan iniciar el expediente sancionador.