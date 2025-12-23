Reganosa irrumpe en el negocio de generación renovable con la compra de tres hidroeléctricas en Huesca

Hace mucho tiempo que Reganosa dejó de ser solo la planta de Mugardos con una capacidad de carga anual de 10.950 cisternas que, desde hace un cuarto de siglo, coloca a Galicia en la red de infraestructuras gasísticas del país. Tiene el 25% de otra regasificadora de referencia, la del Musel, en Asturias. Desde la constitución en 2015 de Reganosa Servicios, el grupo exprime el negocio de diseño y explotación de activos con una oferta integral que va de la realización de estudios de viabilidad hasta las labores de operación y mantenimiento. Así ha participado en proyectos repartidos por 35 países y cinco continentes.

El último, Australia, donde la líder renovable Squadron Energy la elegió para encargarse de la parte terrestre de la terminal de gas natural licuado de Port Kembla, en Nueva Gales del Sur. La compañía gallega anunció el acuerdo a principios de este mismo mes de diciembre y «afianza su rol en el área de Asia-Pacífico», siguiendo el camino emprendido ya en Bangladesh, China, Filipinas Hong Kong, India, Jordania, Kuwait, Malasia, Timor Oriental y Vietnam. «El conocimiento adquirido en el entorno local nos ha permitido alcanzar el éxito en el ámbito global, y nuestra actividad internacional nos ha resultado clave para seguir incrementando la aportación positiva a nuestro entorno. Lo local y lo global reforzándose mutuamente», apuntaba su presidente, Roberto Tojeiro, en la memoria de la firma del pasado ejercicio.

Más de 3 millones de facturación

Reganosa vuelve a la cercanía para catapultar la diversificación de su actividad. Por primera vez, entra de lleno en el negocio de la generación renovable con la compra de la práctica totalidad del capital de Saltos del Cinca, la sociedad concesionaria de tres pequeñas hidroeléctricas en el río Cinca (Huesca). Las centrales Arias I, Arias II y Ariéstolas suman una potencia total instalada de 18,9 megavatios (MW). La autorización de las primera de ellas se remonta a 1963 y en las otras dos se dio en junio de 1983 con un periodo de vigencia de 75 años. Además, la firma presta servicios de operación y mantenimiento en el sector hidráulico. En octubre de 2019 arrendó otras dos plantas de producción con agua situadas en el río Esera, también en Huesca.

Ariéstolas, una de las tres centrales integradas en Saltos de Cinca. / FDV

Saltos de Cinca fue propiedad de una vieja conocida de la industria gallega, Ferroatlántica, que vendió la empresa al fondo de inversión Helia II, gestionado por Plenium Partners, y su socio Bakinter Investment. Ronda una facturación media superior a los 3 millones de euros al año, según las cuentas depositadas por el Registro Mercantil. El importe de la transacción no ha transcendido, pero Reganosa asegura que se financiará «íntegramente» con fondos propios, «sin recurrir a endeudamiento ni a aportaciones adicionales de los socios». La propiedad se reparte entre el 59,6% que controla Grupo Gadisa; el 28,6% de la Xunta; y el 11,8% de Sonatrach.

Diversificación

«Con esta operación, Reganosa avanza en la diversificación de su actividad, refuerza su posicionamiento en la transición energética y añade a su cartera activos renovables complementarios a los proyectos que ya desarrolla en este ámbito», anunció la compañía, para la que la incorporación de generación hidroeléctrica «permitirá integrar una fuente renovable y competitiva en los consumos energéticos del grupo, mejorar su rentabilidad y ampliar sus capacidades técnicas y de prestación de servicios a terceros, tanto en el mercado nacional como en el internacional».

Dos de las centrales adquiridas se sitúan en tramos altos del río Cinca y la tercera en un tramo inferior, «formando un aprovechamiento hidroeléctrico en cascada». «Las instalaciones operan en régimen fluyente, reutilizando de forma sucesiva el mismo caudal: el agua turbinada en Arias I alimenta posteriormente Arias II y, a través del canal correspondiente, la central de Ariéstolas, antes de su devolución al cauce», explica Reganosa. De esta manera, añade, «esta explotación encadenada maximiza la eficiencia energética del sistema y se desarrolla siempre bajo una gestión estricta de los caudales concesionales y ecológicos, en coordinación con los usos prioritarios de la cuenca, garantizando la protección ambiental del conjunto del río».