Tensión y huevazos a las puertas de la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón: "Azcón prioriza su estrategia electoral"

Unos buitres con los nombres de los principales fondos de inversión que han llegado al campo aragonés, postrados sobre una alfombra roja y con una hoguera a sus espaldas, acompañada de proclamas contra el presidente Jorge Azcón y el consejero del ramo, Javier Rincón. Esa era la escenografía presente en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza este martes preNochebuena, en una protesta convocada por UAGA y sus juventudes y que ha acabado con huevazos contra la sede del Departamento de Agricultura, custodiado por la Policía Nacional. Incluso los Bomberos hicieron acto de presencia para apagar los rescoldos que quedaban de un fuego que fue avivado con esa misma alfombra roja y los buitres de plástico.

En torno a un centenar de agricultores aragoneses han acudido a la cita para resaltar el "total abandono por parte de las instituciones autonómicas". Apenas una semana después de estar en Bruselas contra la nueva PAC y los acuerdos de la UE con Mercosur, y a las puertas de manifestaciones programadas en Madrid para los próximos días, esta vez el descontento ha llegado a Aragón.

"En medio de la incertidumbre, el señor Azcón vuelve a priorizar la estrategia electoral por encima de los intereses de los aragoneses", han proclamado los presentes en un manifiesto que tenía todavía muy presente al Ejecutivo con Vox, con un Ángel Samper que ostentó la consejería hasta la espantada que ordenó Santiago Abascal tras solo once meses de coalición.

Una situación que, desde UAGA, no quieren que se repita. "El presidente formó gobierno tras entregar la consejería a otro partido que no era el suyo. ¿Tan poco le importa el campo aragonés?", se preguntaban en ese mismo manifiesto, en el que han calificado a Rincón, el actual titular de Agricultura, como un consejero "interino y desaparecido". "Estamos hartos de que Azcón nos utilice como propaganda electoral. Solo quieren la foto, pero sus medidas son inexistentes", ha apuntado Alfredo Sanjuan, responsable de las juventudes de UAGA, quien ha exigido a Rincón que "dé la cara".

Protesta de UAGA a las puertas de la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón, este martes. / Laura Trives

Entre sus principales quejas están las ayudas a la modernización de la agricultura, en las que UAGA denuncia que el 40% de los expedientes se han quedado fuera. "Es una vergüenza", ha señalado Sanjuan, quien ha criticado la "alfombra roja a los fondos de inverisón y buitres que están llegando a nuestros pueblos".

"Nos vamos a quejar ante todos los estamentos, europeos, nacionales y autonómicos, porque la lucha no puede parar", ha sentenciado, haciendo referencia también a otros problemas en la comundiad como las "oficinas comarcales sin personal" o los "expedientes que se acumulan en mesas sin que nadie los revise". "Está habiendo retrasos en los pagos, muchas subvenciones que están aprobadas y que tardan un año en pagarse, lo que provoca que la gente no sepa cuando va a cobrar y debe tirar de su propio crédito", han concluido desde UAGA.