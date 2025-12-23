Vuelve a Zaragoza Jaleo Village, un mercado vintage con chaquetas, camisetas y pantalones de marca por diez euros

La ropa vintage sigue ganando terreno en Zaragoza. Cada vez más personas buscan prendas diferentes a las que ofrecen las cadenas de moda más famosas. Además, las personas apasionadas de las tendencias de décadas pasadas pueden encontrar en este tipo de tiendas prendas de su estilo a precios asequibles.

En este contexto de auge de lo vintage, la capital aragonesa se ha convertido en una parada habitual para mercadillos itinerantes que recorren distintas ciudades españolas ofreciendo prendas únicas a precios reducidos. Estos pop-up markets, que suelen instalarse durante unos pocos días, han logrado captar la atención de un público variado: aunque al principio eran los jóvenes quienes desbordaban el aforo de estos eventos, ahora nostálgicos de todas las edades visitan con curiosidad estos mercadillos.

Cuándo y dónde es el próximo evento vintage

A lo largo del último año, numerosas empresas de ropa vintage han hecho una parada en Zaragoza. Esta semana, llega el turno de Jaleo Village. Inaugurado en Valencia, este proyecto surgió a partir de la tienda física Jaleo Vintage Store, ubicada en el barrio de Ruzafa. Esta tienda comenzó como un negocio local de ropa de segunda mano y con el tiempo evolucionó hacia un formato mucho más ambicioso: un mercado vintage itinerante que recorre distintas ciudades españolas ofreciendo prendas de marcas conocidas a un precio fijo (normalmente 10 €).

Jaleo Village llegó por primera vez a la capital aragonesa en septiembre de 2024. La buena acogida de su tienda temporal les ha animado a volver a Zaragoza dos veces en 2025: la primera, en el mes de febrero, y la segunda, esta próxima semana. Del 26 al 28 de diciembre, los zaragozanos podrán adquirir una selección de miles de prendas de segunda mano listas para una nueva vida. Chaquetas, sudaderas, vaqueros, camisas, abrigos y piezas de estética dosmilera forman parte de una oferta pensada para todos los gustos. Kappa, Adidas, Nike, Lacoste y Columbia son algunas de las marcas que aparecen en el vídeo promocional del evento.

El pop-up market se ubicará en el Hotel Vincci Zentro, en la calle Coso, 86. El horario será de 10:00 a 21:00 horas con entrada gratuita. El atractivo principal de este mercadillo reside en su política de precio único: cada prenda podrá comprarse por 10 euros, una cifra que facilita el acceso a este tipo de moda y que explica, en gran parte, el éxito de estas iniciativas. Jaleo Village también ha organizado varios sorteos en su cuenta de Instagram para que los zaragozanos que resulten agraciados con el premio reciban prendas gratis durante los días del market.

Las ventajas de los mercados vintage

La empresa valenciana ya ha recorrido con éxito ciudades como Málaga, Sevilla, Terrassa, Getafe, Lleida, Toledo o Ciudad Real. Lejos de tratarse de una moda pasajera, el auge del vintage responde a un cambio en los hábitos de consumo. Cada vez son más las personas que priorizan la originalidad frente a la uniformidad de las colecciones actuales. Vestir ropa vintage permite encontrar piezas diferentes, con cortes y tejidos que ya no se producen, y construir un estilo propio alejado de las tendencias efímeras.

El factor económico es otro de los grandes reclamos. En una época marcada por el encarecimiento del coste de la vida, estos mercados se presentan como una opción asequible para renovar el armario. Por otro lado, estas empresas suelen atraer a más público ofreciendo ropa de marcas conocidas, lo que incrementa aún más la expectación.

Más allá del ahorro, la conciencia medioambiental juega un papel fundamental. La industria textil es una de las más contaminantes a nivel mundial, y la reutilización de prendas se ha convertido en una forma directa de reducir su impacto. Comprar ropa vintage significa alargar la vida útil de las prendas y apostar por un consumo más responsable.

Con propuestas como este nuevo mercado, Zaragoza confirma su papel como un escenario propicio para nuevas formas de consumo, donde vestir bien, gastar menos y cuidar el medio ambiente pueden ir de la mano.