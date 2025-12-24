El abogado de Sijena pide la dimisión "irrevocable" del director del MNAC y le reclama 90.000 euros por injurias

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha presentado en los juzgados de Barcelona una petición de un acto de conciliación al director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra, por unas presuntas injurias vertidas en unas declaraciones sobre la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales de Sijena, pero exige al tiempo su dimisión.

En su escrito ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona de Reparto, al que ha tenido acceso EFE, este letrado denuncia las "gravísimas" afirmaciones hechas por Serra este mes ante los medios de comunicación en el sentido de que el abogado de Sijena debía visitar al médico, en alusión a un psiquiatra, por pedir la suspensión de un concierto de Rosalía en el MNAC ante el riesgo de daños a las pinturas o proponer serrar las pinturas para su traslado.

"Este letrado, aunque muy responsablemente pidió suspender el concierto de Rosalía a causa de los daños que podían ocasionar las vibraciones de las ondas de sonido en los frágiles lienzos de pintura mural por los muchos vatios que se iban a utilizar, sin embargo, nunca dijo ni por asomo lo de serrar las pinturas en 70 trozos", argumenta en su escrito de petición de un acto de conciliación.

Considera que la "burla" de la que fue objeto debe ser castigada penalmente mediante la imposición de una indemnización de 90.000 euros por daños morales al director del MNAC, a quien reprocha su "bajeza y zafiedad", así como la publicación en los medios de la sentencia que se derive de esta querella en la "enorme cantidad de medios" en los que se publicó la noticia.

Petición de dimisión

Por otra parte, Español plantea, dado que el MNAC ha asumido el código deontológico del Consejo Internacional de Museos (ICOM), en el que se establece que el director de un museo debe observar en todo momento una "conducta irreprochable", que Serra debería dimitir de forma "irrevocable" para ser consecuente con estos argumentos, y le pide 90.000 euros por injurias.

El letrado reproduce en su escrito un artículo del citado código que refiere: "La dirección del museo es un puesto clave y por lo tanto, cuando se nombre a la persona correspondiente, el órgano rector debe tener en cuenta las cualificaciones y conocimientos exigidos para ocupar ese puesto con eficacia. A las aptitudes intelectuales y conocimientos necesarios debe ir unida una conducta irreprochable desde el punto de vista deontológico".

En su escrito, el letrado también insta a que el denunciado pida "públicas disculpas por tan insultantes, desabridas y difamatorias declaraciones, que deberá el requerido publicar a su cargo en todos los medios donde apareció la noticia"