Alumnos del IES Pirineos de Jaca participan en la edición navideña del programa ‘Saber y ganar’

Los programas se emitirán los días 26 y 31 de diciembre

Los alumnos y profesores del IES Pirineos, junto a Jordi Hurtado, en el programa 'Saber y ganar'

Los alumnos y profesores del IES Pirineos, junto a Jordi Hurtado, en el programa 'Saber y ganar' / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

Alumnos del IES Pirineos de la localidad oscense de Jaca han participado en el tradicional especial navideño del programa ‘Saber y ganar’ de La 2, que presenta Jordi Hurtado. En el programa compiten jóvenes estudiantes de cuarto de la ESO de institutos de todo el país.

El IES Pirineos de Jaca ha asistido al programa con un equipo integrado por Pablo Martín, Ana Pardos y Celia Fernández, acompañados por los profesores Diego Vera y Julián Ródenas, que han competido con alumnos de 14 centros educativos.

Los institutos con los que han compartido esta experiencia son IES Los Moriscos de Hornachos, Badajoz; Colegio Cooperativa Alcázar de Segovia; IES Azuer de Manzanares, Ciudad Real; IES Condes de Saldaña de Palencia; Colegio Escolapias Sotillo de Logroño; IES Maestro D.José Jurado Espada, de El Rubio, Sevilla; IES Pazo da Mercè de As Neves, Pontevedra; IES Francisco Figueras Pacheco de Alicante; Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat, Lleida; IES El Palmeral de Vera, Almería; Colegio Cooperativa El Salvador - Barreda/Torrelavega, Cantabria; IES Marqués de Casariego de Tapia de Casariego, Asturias; y el IES El Escorial, de El Escorial, Madrid.

El premio que consigan lo podrán destinar a financiar actividades o brindar recursos para su centro y alumnado. Los programas grabados en los estudios de RTVE de Sant Cugat del Vallés se emitirán este viernes, día 26, y el miércoles 31 de diciembre, en su horario habitual, a las 15:30 horas.

Inaem convoca ayudas para programas de formación de desempleados con compromiso de contratación

Alumnos del IES Pirineos de Jaca participan en la edición navideña del programa ‘Saber y ganar’

El Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá las bonificaciones al transporte público: "Ayuda a hacer más económico el servicio"

Natalia Chueca visita a los trabajadores de los servicios esenciales de la ciudad y agradece su labor en Nochebuena y Navidad

La coalición de izquierdas sigue estancada en Aragón: IU pide tiempo a su militancia

El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo

El Ibercaja Estadio y los seis meses que transformaron un descampado en el nuevo hogar del Real Zaragoza

