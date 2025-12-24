Alumnos del IES Pirineos de Jaca participan en la edición navideña del programa ‘Saber y ganar’

Alumnos del IES Pirineos de la localidad oscense de Jaca han participado en el tradicional especial navideño del programa ‘Saber y ganar’ de La 2, que presenta Jordi Hurtado. En el programa compiten jóvenes estudiantes de cuarto de la ESO de institutos de todo el país.

El IES Pirineos de Jaca ha asistido al programa con un equipo integrado por Pablo Martín, Ana Pardos y Celia Fernández, acompañados por los profesores Diego Vera y Julián Ródenas, que han competido con alumnos de 14 centros educativos.

Los institutos con los que han compartido esta experiencia son IES Los Moriscos de Hornachos, Badajoz; Colegio Cooperativa Alcázar de Segovia; IES Azuer de Manzanares, Ciudad Real; IES Condes de Saldaña de Palencia; Colegio Escolapias Sotillo de Logroño; IES Maestro D.José Jurado Espada, de El Rubio, Sevilla; IES Pazo da Mercè de As Neves, Pontevedra; IES Francisco Figueras Pacheco de Alicante; Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat, Lleida; IES El Palmeral de Vera, Almería; Colegio Cooperativa El Salvador - Barreda/Torrelavega, Cantabria; IES Marqués de Casariego de Tapia de Casariego, Asturias; y el IES El Escorial, de El Escorial, Madrid.

El premio que consigan lo podrán destinar a financiar actividades o brindar recursos para su centro y alumnado. Los programas grabados en los estudios de RTVE de Sant Cugat del Vallés se emitirán este viernes, día 26, y el miércoles 31 de diciembre, en su horario habitual, a las 15:30 horas.