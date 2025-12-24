La coalición de izquierdas sigue estancada en Aragón: IU pide tiempo a su militancia
En una carta a la militancia enviada en plena Nochebuena, IU Aragón pide a sus militantes que voten para agotar todo el tiempo disponible ante la falta de acuerdo y la inminencia del día 26, fin de plazo para registrar coaliciones
Las cosas no marchan bien para la conformación de una coalición de izquierdas en Aragón de cara a las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 8 de febrero. Este miércoles, 24 de diciembre, IU Aragón ha enviado una carta a su militancia para lanzar una consulta que le permita a la dirección del partido ganar tiempo para apurar las negociaciones hasta el mismo día 26, límite marcado por ley para registrar coaliciones electorales en estas elecciones anticipadas.
En la carta, a la que ha tenido acceso este diario, la coordinadora autonómica de IU Aragón, Marta Abengochea, explica los pasos dados por la formación hasta ahora, así como las propuestas lanzadas a partidos como CHA y Podemos Aragón o Sumar, y reconoce los vetos cruzados de Podemos a Sumar como uno de los problemas para firmar la alianza.
Por otra parte, constatan la distancia con Chunta Aragonesista incluso para firmar un acuerdo por la provincia de Teruel, ante la necesidad que indican los aragonesistas de realizar un diálogo con todas las partes a la vez, lo que no ha sido posible, dicen en la carta, por el veto de Podemos a Sumar, que movió ficha primero para reunirse con CHA que garantizarse su visibilidad en las papeletas de Aragón, en una fórmula aún por definir.
Respecto a Podemos, donde el acuerdo todavía se ve factible, desde IU indican que, hasta hoy, no se ha podido cerrar el pacto por las discrepancias sobre quién debería liderar la candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Desde IU reclaman "un acuerdo basado en una garantía de equilibrio entre organizaciones y la realidad política de cada organización en el momento actual y en el conjunto del territorio aragonés". Ante la falta de acuerdo, han propuesto también dirimir el liderazgo de la lista en unas primarias, algo que tampoco ha sido aceptado, por ahora, por la formación morada.
Como, por estatutos, IU debe consultar a través de un referéndum cualquier acuerdo electoral de coalición, y todavía no se ha alcanzado el pacto, consultan la posibilidad de seguir negociando sin tener que someter luego la decisión al referéndum, algo inviable por los plazos que marca la ley para registrar las coaliciones. Así, la dirección de IU Aragón quedaría facultada para tomar la decisión del acuerdo, que podría adoptarse en el tiempo de descuento para firmar coaliciones.
