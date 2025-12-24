El espacio "único" en el Pirineo de Aragón para esquiar entre hayedos y abetos centenarios

El Pirineo aragonés dispone de varios espacios para disfrutar de la práctica del esquí de fondo, también llamado nórdico, y los paseos con raquetas en la nieve. Unas actividades dirigidas a un público distinto que los que buscan descensos frenéticos por las laderas. Sobran las opciones en las montañas de Aragón: en el valle de Tena, en los valles Occidentales, en el valle de Benasque o en el valle de Pineta.

Todos ellos forman parte de la Asociación de Espacios Nórdicos de Aragón, que contó con el respaldo del Plan Pirineos para ejecutar diferentes mejoras como nuevos cañones de nieve artificial, sistemas de innivación, máquinas pisapistas o adquisiciones de cañones de nieve.

Hay uno de estos enclaves que cuenta con una singularidad que lo convierte en "único". Se trata del espacio nórdico de Linza.

Árboles centenarios

Situado en el valle de Ansó, a 20 kilómetros de la localidad oscense, considerada uno de los pueblos más bonitos de España, es el más deportivo de estos espacios pirenaicos y el único homologado de España por la Federación Internacional de esquí para realizar campeonatos.

Su privilegiada ubicación le permite ofrecer a Linza tanto retos deportivos como el simple ocio, atravesando el impresionante bosque de Gamueta, famoso por su conjunto de hayas y abetos monumentales que incluyen ejemplares centenarios y una vasta biodiversidad, con ejemplares de oso pardo en su entorno.

No solo es ideal para practicar esquí de fondo, sino también perfecto para rutas con raquetas que parten desde el refugio de Linza y ofrecen una experiencia mágica en la naturaleza virgen de la montaña de Huesca.

Rutas increíbles

Hay un puñado de rutas para disfrutar del privilegiado entorno.