Dos heridos en un accidente entre dos vehículos en la variante de Teruel (N-234)

Los Bomberos de la Diputación de Teruel acudieron al lugar del siniestro por un aviso de atrapamiento, aunque los ocupantes ya habían salido de los vehículos

Así quedo uno de los vehículos tras el siniestro en la variante de Teruel (N-234).

Así quedo uno de los vehículos tras el siniestro en la variante de Teruel (N-234). / BOMBEROS DPT

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Los Bomberos de la Diputación de Teruel han intervenido este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en la N-234, en la variante de Teruel. El siniestro se ha producido en torno a las 14.00 horas y el operativo se ha desplazado tras recibirse un aviso por posible atrapamiento de uno de los ocupantes.

A su llegada, los ocupantes de los dos vehículos implicados, que habían sufrido un choque frontolateral, ya habían salido de los coches por sus propios medios. Los bomberos realizaron entonces labores preventivas en la zona y colaboraron con los servicios sanitarios del 061.

Los efectivos del 061 atendieron a los dos heridos que fueron trasladadas en ambulancia a un centro sanitario. En el dispositivo participaron tres bomberos y un oficial del Parque de Teruel, además de Policía Local de Teruel y Guardia Civil.

